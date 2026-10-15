Mutter eines mutmaßlichen Mörders: „Bin völlig verzweifelt“

Der gewaltsame Tod eines 19-jährigen Häftlings in der Justizanstalt Klagenfurt schlug in Österreich Wellen und machte fassungslos. Nun spricht die Mutter des Tatverdächtigen über die Situation mit 5 Minuten.

Während die Staatsanwaltschaft wegen eines Kapitalverbrechens ermittelt, ringt die Mutter des 17-jährigen Tatverdächtigen um Fassung. Im Gespräch mit 5 Minuten schildert sie eine Geschichte, die von psychischer Krankheit, Jahren der Gewalt und Angst geprägt ist.

Tat sorgte für Entsetzen

Die Gewalttat sorgte im ganzen Land für Entsetzen: Ein 17-Jähriger ist Tatverdächtiger in einem Mordfall – der Jugendliche soll seinen 19-jährigen Zellengenossen in der Justizanstalt Klagenfurt im Zuge eines Streits getötet haben. Wie sich herausstellte war der Auslöser dafür ein Streit um ein Hemd. Es kam zum Ringen in der Zelle. Der Tatverdächtige soll versucht haben den Bewusstlosen zunächst mit einem Müllbeutel zu ersticken. Schließlich soll er eine Klinge eines Einwegrasierers genommen und dem 19-Jährigen tödliche Wunden im Halsbereich zugefügt haben – wir haben berichtet.

„Ich habe es einfach nicht geglaubt“

Die Mutter des Tatverdächtigen spricht im Gespräch von dem Moment als sie von der Tat erfuhr. Als die Polizei sie anrief und ihr erzählte was geschah, brach für sie eine Welt zusammen. „Ich habe es einfach nicht geglaubt. Ich habe gesagt: Nein, das ist nicht mein Sohn, der würde so etwas nicht machen“, erinnert sie sich. Doch die Realität holte sie ein.

„Mir geht es ganz schlecht“

Die Sorge um ihren Sohn und die Verzweiflung haben sie nun völlig überrollt. Nach zwei Schlaganfällen im vergangenen Jahr setzt ihr der Zustand des 17-Jährigen körperlich wie seelisch zu: „Mir geht es ganz schlecht. Ich bin am Boden und fertig. Mein Körper ist wie ausgeschaltet.“ Bei ihren Besuchen erlebe sie einen gebrochenen Jugendlichen: „Er ist so traurig. Er spricht kaum und lässt den Kopf hängen.“ Sie möchte aber zu dem Vorfall unbedingt klarstellen: „Das, was mein Sohn getan haben soll, finde ich überhaupt nicht gut. Dafür gibt es keine Entschuldigung.“ Ihr gehe es überhaupt nicht darum die Tat zu beschönigen, dennoch wolle sie die Hintergründe beleuchten.

Psychische Probleme und Gewalt im Vorfeld

Nach Darstellung der Mutter habe ihr Sohn seit früher Kindheit unter schweren psychischen Problemen gelitten, Stimmen gehört und Selbstgespräche geführt. Statt einer Haftstrafe, die er bekam, weil er seine Mutter bedrohte, hätte er dringend professionelle medizinische Hilfe benötigt, erzählt sie weiter. „Er ist psychisch krank.“ Bereits vor der Inhaftierung sei sein Leben von Gewalt geprägt gewesen: Auf der Straße sei der Jugendliche beinahe täglich geschlagen worden und blutend nach Hause gekommen.

Schilderungen der Mutter

Der 19-jährige Zellengefährte soll den Jugendlichen – so die Schilderung der Mutter – täglich geschlagen und „wie eine Marionette behandelt“ haben. Aus Todesangst und Panik habe der 17-Jährige schließlich keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Laut der Mutter habe der Jugendliche mehrfach darum gebeten, die Zelle wechseln zu dürfen, doch dem sei nicht nachgekommen worden. Der Tatverdächtige soll gesagt haben: „Wenn ich ihn nicht töte, tötet er mich.“

„Wünsche ich niemandem“

Die Familie des Opfers fordert im Gespräch mit der „Kleinen Zeitung“ volle Aufklärung: Die Justiz solle genauer überprüfen, wer gemeinsam in einer Zelle untergebracht sei oder werden kann. Nach der Schilderung der Opferfamilie, wollte auch deren Sohn aus der gemeinsamen Zelle weg. Die Schwester des Verstorbenen betonte noch: „Ich bekomme meinen Bruder sowieso nicht mehr zurück. Aber was uns passiert ist, wünsche ich niemandem, es ist schrecklich und es soll keiner anderen Familie mehr passieren.“ Für 5 Minuten waren die Betroffenen leider nicht erreichbar.

Keine schriftlichen Belege

Dass es Spannungen zwischen den beiden Insassen gab, bestätigt auch der Ermittlungsstand. Laut Berichten der Kleinen Zeitung soll auch der spätere Verstorbene gegenüber Angehörigen und Personal geäußert haben, nicht mehr mit dem 17-Jährigen untergebracht werden zu wollen. Ein offizieller Papierpfad fehlt allerdings: Laut Auskunft der Staatsanwaltschaft Klagenfurt liegen weder für den Verstorbenen noch für den Tatverdächtigen schriftliche Verlegungsanträge oder aktenkundige Beschwerden vor. Auch der 17-Jährige hatte die Konflikte bei den Behörden im Vorfeld nicht formal gemeldet, heißt es weiter. 5 Minuten hat bei der Staatsanwaltschaft bezüglich des ausständigen psychiatrischen Gutachtens nachgefragt. Wie Sprecher Markus Kitz mitteilt, wurde dieses bereits zugestellt, aber: „Zum Inhalt kann man derzeit noch nichts sagen.“

Mutter hat Hoffnung

Trotz der Schwere des Vorwurfs blickt die Mutter mit banger Hoffnung in die Zukunft. Sie wünscht sich, selbst wieder zu Kräften zu kommen – vor allem aber erhofft sie sich für ihren Sohn eine zweite Chance: „Für ihn wünsche ich mir, dass er raus kommt und sein Leben in den Griff bekommt. Dass er die Schule abschließen kann und ein normales Leben führen, sowie einer Arbeit nachgehen kann.“ Für den Tatverdächtigen gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.