Ab Freitag: Eurofighter kehren wieder nach Kärnten zurück

Der Flughafen Klagenfurt dient von Freitag, 16. Oktober, bis Montag, 19. Oktober, erneut als Ausweichsitz für das österreichische Bundesheer.

Bereits zum 20. Mal wird die aktive Luftraumüberwachung in diesem Zeitraum direkt aus der Kärntner Landeshauptstadt durchgeführt.

Bereits zum 20. Mal wird die aktive Luftraumüberwachung in diesem Zeitraum direkt aus der Kärntner Landeshauptstadt durchgeführt.

Bereits zum 20. Mal wird die aktive Luftraumüberwachung in diesem Zeitraum direkt aus der Kärntner Landeshauptstadt durchgeführt. Die Landung der Abfangjäger der Luftstreitkräfte in Klagenfurt ist für Freitag bis zur Mittagszeit vorgesehen.

Weder Ausbildungs- noch Übungsflüge

Neben dem praktischen Übungseffekt hat die temporäre Verlegung vor allem einen logistischen Grund: Sie soll die Personalsituation am Heimatfliegerhorst Hinterstoisser im steirischen Zeltweg entlasten. Während des Aufenthalts in Kärnten beschränken sich die Einsätze auf das Nötigste. Es werden weder Ausbildungs- noch Übungsflüge absolviert. Die Eurofighter heben ausschließlich für sogenannte „Priorität Alpha“-Einsätze ab.

Rückflug am Montag

Jene Einsätze werden etwa dann ausgelöst, wenn ein Zivilflugzeug im österreichischen Luftraum keinen Funkkontakt zur zivilen Flugsicherung herstellt oder wenn ausländische Militärmaschinen ohne gültige Überfluggenehmigung in den Luftraum einfliegen. Am Montag, den 19. Oktober, treten die Eurofighter wieder den Rückflug nach Zeltweg an.