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Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist LK-Vizepräsident Roman Linder.
Kurz vor Landwirtschaftskammerwahl fordern die FPÖ-Bauern die Abschaffund der Zusatzpension des LK-Präsidenten.
Kärnten
15/10/2026
"Ungerechtigkeit"

FPÖ-Bauern fordern Aus für Präsidentenpension

Kurz vor der Kärntner Landwirtschaftskammerwahl sorgt ein FPÖ-Vorstoß für politischen Zündstoff: LK-Vizepräsident Roman Linder fordert die sofortige Abschaffung der lebenslangen Zusatzpension für Kammerpräsidenten.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(195 Wörter)
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Am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, wählen Kärntens Landwirte ihre Vertretung. Bereits am morgigen Freitag, dem 16. Oktober (zehn bis zwölf Uhr), findet ein vorzeitiger Wahltag statt. Im Endspurt des Wahlkampfs wird nun eine Forderung der Freiheitlichen Bauernschaft Kärnten lauter.

FPÖ kritisiert Zusatzpension

Im Zentrum der Kritik steht die Regelung für den Amtssitz an der Kammerspitze: Nach zehn Jahren im Amt hat der Kammerpräsident Anspruch auf eine lebenslange Zusatzpension der Landwirtschaftskammer. „Unsere Bauern müssen jahrzehntelang hart arbeiten und in ihre Pension einzahlen. Gleichzeitig bekommt der Kammerpräsident nach nur zehn Jahren eine zusätzliche Pension, ohne jemals selbst dafür eingezahlt zu haben. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit“, meint Roman Linder, FPÖ-Spitzenkandidat und LK-Vizepräsident.

FPÖ fordert Systemwechsel

Nach Ansicht der Freiheitlichen Bauernschaft dürfe es in Zeiten von steigenden Kosten, niedrigen Erzeugerpreisen und bürokratischen Hürden keine derartigen Privilegien geben. Linder verlangt daher die ersatzlose Abschaffung der Regelung, damit, laut ihm, Kammerbeiträge direkt den Betrieben zugutekommen. Mit Blick auf den Urnengang am 25. Oktober betont Linder: „Wer einen echten Systemwechsel will, muss am 25. Oktober auch für Veränderung stimmen.“

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