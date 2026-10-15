Starker Erfolg: Kärntner Eierproduzenten sahnen bei SPAR-Prämie ab

Kärntens Eierproduzenten greifen bei der aktuellen Qualitätsprämie der Supermarktkette SPAR kräftig ab. Von der österreichweit ausgeschütteten Gesamtsumme von knapp 200.000 Euro für die Jahre 2024 und 2025 geht mit 33.600 Euro mehr als ein Sechstel direkt in das südlichste Bundesland. Von den insgesamt 178 prämierten Betrieben im ganzen Land haben 32 ihren Sitz in Kärnten – damit kommt fast jeder fünfte ausgezeichnete Hof aus der Region. Die feierliche Übergabe der Prämien fand kürzlich in der SPAR-Zentrale in Maria Saal statt.

Auszeichnung

Die Auszeichnung vergeben das Handelsunternehmen und unabhängige Prüfstellen alle zwei Jahre im Rahmen des sogenannten „SPAR-5-Punkte-Eierprogramms“. Um dafür infrage zu kommen, müssen die Lieferanten strengste Maßstäbe in den Bereichen Tierhaltung, Fütterung, Produktqualität, Hygiene sowie lückenlose Herkunft und Rückverfolgbarkeit erfüllen. Unter anderem setzt das Unternehmen bei seinen Eigenmarken auf gentechnikfreie Fütterung und rein österreichische Herkunft.

Arbeit auf Augenhöhe

SPAR-Kärnten-Geschäftsführer Andreas Ender betont: „Wir arbeiten mit unseren Eier-Lieferant:innen aus Kärnten sehr gut und auf Augenhöhe zusammen – mit einigen bereits seit Jahrzehnten. Mit der Eierprämie honorieren wir Betriebe, die besonders hohe Qualitätsstandards erfüllen. Dass dieses Mal beinahe jeder fünfte österreichweit ausgezeichnete Betrieb aus unserem Bundesland kommt, freut mich sehr. Damit setzen wir zugleich ein klares Zeichen für die heimische Landwirtschaft.“ Die Eierprämie ist Teil der breiter angelegten SPAR-Initiative „Regional Genial“, mit der besondere Qualitätsarbeit in der heimischen Landwirtschaft sichtbar gemacht werden soll. Jährlich verkauft der Händler österreichweit rund 310 Millionen Eier. Mit dem eigenen Kontrollsystem setzt die Handelskette auf langfristige Partnerschaften und regelmäßige Audits mit den heimischen Erzeugern.