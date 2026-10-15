KPÖ fordert „leistbares Öffi-Angebot auch für Einheimische“

In Kärnten dürfen Urlauber ab 1. November den Öffi-Nahverkehr gratis nutzen. Die KPÖ ortet hier eine Ungleichbehandlung, wenn es um die Einheimischen geht.

Ab dem 1. November 2026 können Übernachtungsgäste in Kärnten den öffentlichen Nahverkehr kostenfrei nutzen – 5 Minuten berichtete. Finanziert wird das Angebot über eine Erhöhung der Aufenthaltsabgabe. Der Schritt stieß umgehend auf politische Reaktionen: Die KPÖ fordert in einer Aussendung äquivalente Entlastungen und „leistbare Ticketpreise für die heimische Bevölkerung.“

Neue Gästekarte in Kärnten

Mit der Einführung der neuen Gästekarte ist Kärnten nach Salzburg das zweite österreichische Bundesland, das Touristen eine inkludierte Nutzung des öffentlichen Verkehrs anbietet. Beim Check-in in Unterkünften erhalten Urlaubsgäste einen digitalen Code, der als Fahrschein für Busse, Bahnen sowie den regionalen Mikro-ÖV (wie Rufsammeltaxis) im gesamten Bundesland und bis nach Lienz gilt. Nicht enthalten sind Sonderverbindungen, Intercity-Busse und Fernzüge.

Finanzierung über erhöhte Aufenthaltsabgabe

Finanziert wird die Maßnahme durch eine Anhebung der Aufenthaltsabgabe von bisher 2,70 Euro auf 4,50 Euro pro Person und Nacht. Von dieser Gebühr sind 90 Cent zweckgebunden für den Bereich Mobilität vorgesehen. Nach Schätzungen des zuständigen Landesrats Sebastian Schuschnig (ÖVP) fließen dadurch bei rund neun Millionen abgabepflichtigen Nächtigungen pro Jahr etwa neun Millionen Euro in den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes.

KPÖ ortet Ungleichbehandlung

Die angekündigte Regelung rief rasch Kritik vonseiten der Opposition hervor. KPÖ-Landessprecherin Bea Samwald wies darauf hin, dass die Ticketpreise für die einheimische Bevölkerung in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen seien. Zudem wurde das KlimaTicket Kärnten mit 1. Juli verteuert. Dass Urlauber künftig ohne Aufpreis fahren, während Pendler und Anrainer höhere Kosten tragen müssen, bezeichnete die Partei als unbewältigbare Schieflage in der Daseinsvorsorge. Zur Gegenfinanzierung leistbarer Tarife für alle Kärntner schlägt die KPÖ die Einhebung einer zusätzlichen zweckgebundenen Nächtigungsabgabe von zwei Euro vor. Gemessen an den rund 13,14 Millionen Gesamtnächtigungen im Jahr 2024 könnte eine solche Maßnahme Einnahmen von rund 26,3 Millionen Euro einbringen, heißt es weiter.

©KPÖ KPÖ-Landessprecherin Bea Samwald wies darauf hin, dass die Ticketpreise für die einheimische Bevölkerung in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen seien.

Regionale Forderung nach kostenlosem Stadtverkehr

In Villach begrüßte der lokale KPÖ-Vertreter Sebastian Steinwender das neue Angebot für Gäste zwar grundsätzlich, forderte jedoch gleichzeitig kostenlose Stadtbusse sowie ein städtisches Leihradsystem für die örtliche Bevölkerung. Die Partei argumentiert, dass auch heimische Betriebe und Bürger über Gewerbe- und Tourismusabgaben indirekt zur Einnahmenbasis des Landes beitragen. Vor diesem Hintergrund fordert die KPÖ Land und Gemeinden auf, „verkehrspolitische Maßnahmen nicht einseitig am Tourismus auszurichten, sondern bezahlbare und hürdenfreie Mobilität als Grundbedarf für die gesamte Bevölkerung sicherzustellen.“

©Vengerova/KPÖ Villach/Beljak In Villach begrüßte der lokale KPÖ-Vertreter Sebastian Steinwender das neue Angebot für Gäste zwar grundsätzlich, forderte jedoch gleichzeitig kostenlose Stadtbusse sowie ein städtisches Leihradsystem für die örtliche Bevölkerung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2026 um 15:16 Uhr aktualisiert