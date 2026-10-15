Kärntner (82) wollte Autoteile bestellen, wird um tausende Euro betrogen

Ein 82-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg ist im Internet Opfer einer Betrugsmasche geworden, das berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten.

Auf der Suche nach Autoteilen auf einer Verkaufsplattform wurde der Senior am 13. Oktober auf eine externe Webseite weitergeleitet. Dort erschien plötzlich eine Warnmeldung auf dem Bildschirm, die vorgab, dass sein Laptop gehackt worden sei. Das Opfer wurde aufgefordert, eine dort angezeigte Telefonnummer zu wählen.

Zu „Probeabbuchungen“ aufgefordert

Am Telefon gab sich ein unbekannter Gesprächspartner als Microsoft-Mitarbeiter aus. Der Senior gewährte dem angeblichen Support-Mitarbeiter Fernzugriff auf seinen Computer. Im Anschluss folgte die Aufforderung, sogenannte Probeabbuchungen vom eigenen Bankkonto per Mobiltelefon zu bestätigen.

Mehrere tausend Euro fort

Zwar erhielt der Mann danach eine Bestätigung, dass keine Abbuchung erfolgt sei, doch der Schein trügte: „Erst am nächsten Tag bemerkte er, dass ihm doch mehrere tausend Euro abgebucht wurden. Sofort ließ er sein Konto sperren und konnte so den Verlust weitere tausender Euro verhindert“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten. Der Laptop des 82-Jährigen wurde von der Polizei sichergestellt und wird nun kriminaltechnisch untersucht.