Blinden- und Sehbehindertenverband Kärnten erhielt Sozialpreis

Der Blinden- und Sehbehindertenverband Kärnten lud zur Jubiläumsfeier ins Klagenfurter Konzerthaus ein. Der Verband erhielt im Rahmen der Feierlichkeiten den Sozialpreis der Stadt Klagenfurt von Bürgermeister Christian Scheider.

Seit acht Jahrzehnten setzt sich der Blinden- und Sehbehindertenverband Kärnten für die Rechte, die Selbstbestimmung und die gesellschaftliche Teilhabe blinder und sehbehinderter Menschen in Kärnten ein, teilt die StadtKommunikation Klagenfurt mit. Das Jubiläum wurde bei einem Festakt im Konzerthaus gefeiert.

Seit 1946

Der Blinden- und Sehbehindertenverband Kärnten, kurz BSVK, wurde 1946 von selbst betroffenen Personen gegründet – mit dem klaren Ziel, die Lebensumstände blinder und sehbehinderter Menschen in Kärnten nachhaltig zu verbessern. Seither hat sich der Verband kontinuierlich weiterentwickelt und über Jahrzehnte hinweg maßgebliche Impulse gesetzt. Ob es die Einführung des Blindengeldes auf Landesebene im Jahr 1955, die Gründung der Blindenwerkstätte 1964 oder das Chancengleichheitsgesetzt im Jahr 2009, die Eröffnung der Sehberatung Kärnten im Jahr 2022 oder zuletzt das Barrierefreiheitsgesetz im Jahr 2025 uvm – es gab bisher etliche große Meilensteine, die für jene Menschen entscheidend waren.

„Es braucht Menschen wie euch“

„Ich bin seit 30 Jahren mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband in Verbindung. Es braucht Menschen wie Euch, die ihre Expertise und Inputs einbringen, damit wir Projekte und Initiativen umsetzen und Euch Infrastrukturen zur Verfügung stellen können, um den Alltag zu erleichtern. Der Verband ist für uns außerdem ein wichtiges Mitglied des Gleichstellungsbeirates der Stadt“, so Bürgermeister Christian Scheider in seiner Festrede im Konzerthaus. Als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für das Engagement und den wichtigen Einsatz der blinden und sehbehinderten Mitmenschen erhielt der Verband von Bürgermeister Christian Scheider im Rahmen der Jubiläumsfeier den Sozialpreis der Stadt Klagenfurt.

Einsatz für Barrierefreiheit und Chancengleichheit

Gesellschaftliche und in den letzten Jahren auch vermehrt digitale Veränderungen und Entwicklungen sorgen für neue Rahmenbedingungen. „Der Blinden- und Sehbehindertenverband möchte hier weiter begleiten, mitgestalten und Strukturen schaffen, dass die Barrierefreiheit und Chancengleichheit in Kärnten selbstverständlich sind“, sagt Heinz Pfeifer, Präsident des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Kärnten.