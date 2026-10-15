Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©LPD Kärnten/Kuess
Das Bild auf 5 min.at zeigt Klaudia Tanner und weitere Teilnehmer am Partnerseminar 2026.
Sogar die Verteidigungsministerin Klaudia Tanner kam nach Kärnten.
Kärnten
15/10/2026
Würdigung

Seit 25 Jahren: Land und Militärkommando Kärnten wirken eng zusammen

Das Land Kärnten und das Militärkommando Kärnten feiern ihr 25-jähriges Partnerschaftsjubiläum. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner reiste dafür nach Klagenfurt.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
2 Minuten Lesezeit(285 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Beim Zentralen Partnerseminar 2026 wurden gleich mehrere bedeutende zivil-militärische Partnerschaftsjubiläen aus ganz Österreich gewürdigt. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner überreichte gemeinsam mit Landeshauptmann Daniel Fellner die Ehrenurkunden – ein Dokument durfte der Landeshauptmann für die 25-jährige Kooperation gleich selbst entgegennehmen.

„Vertrauen durch gemeinsames Handeln“

Landeshauptmann Daniel Fellner betonte in seiner Rede die Bedeutung präventiver Sicherheit: „Sicherheit ist wie Gesundheit oder Altersvorsorge – man befasst sich oft erst damit, wenn sie fehlt.“ Neben finanziellen Mitteln brauche es vor allem Vertrauen. Das zeige sich in Kärnten besonders bei der gemeinsamen Katastrophenhilfe und -vorsorge: „Danke für diesen intensiven Austausch. So tragen wir Vertrauen gemeinsam in die Bevölkerung.“ Auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner unterstrich die Wichtigkeit der verankerten Kooperationen: „Partnerschaften schaffen Verständnis in der Gesellschaft. Wir wollen bei der umfassenden Landesverteidigung alle mitnehmen.“ Zudem verwies die Ministerin auf den Aufbauplan 2032+ sowie auf neue Herausforderungen, die mittlerweile bis in den Cyberraum reichen.

Das Bild auf 5 min.at zeigt Klaudia Tanner und weitere Teilnehmer am Partnerseminar 2026.
©LPD Kärnten/Kuess |
Am Foto: Militärkommandant Philipp Eder, BM.in Klaudia Tanner. LH Daniel Fellner.

Kärntner Jubilare im Überblick

Neben dem Land Kärnten wurden weitere Kärntner Institutionen für ihre langjährige Zusammenarbeit mit dem Bundesheer geehrt. 40 Jahre: Kärntner Ärztekammer und Militärkommando Kärnten. 20 Jahre: Kärntner Landesfeuerwehrverband und 7. Jägerbrigade. 20 Jahre: Kärntner Landesversicherung und Jägerbataillon Kärnten (Miliz).

Rekord des Tages

Kärntens Militärkommandant Brigadier Philipp Eder und der Kommandant der 7. Jägerbrigade, Horst Hofer, hoben hervor, dass die allgemeine Wehrpflicht und die Miliz das Fundament bilden, während die zivilen Partnerschaften das verlässliche Bindeglied zur Bevölkerung darstellen. Den Rekord des Tages stellte übrigens eine Kooperation außerhalb Kärntens auf: Die Unilever Austria GmbH und die Heereslogistikschule blicken bereits auf ganze 55 Jahre erfolgreiche Partnerschaft zurück.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at