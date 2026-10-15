Seit 25 Jahren: Land und Militärkommando Kärnten wirken eng zusammen

Beim Zentralen Partnerseminar 2026 wurden gleich mehrere bedeutende zivil-militärische Partnerschaftsjubiläen aus ganz Österreich gewürdigt. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner überreichte gemeinsam mit Landeshauptmann Daniel Fellner die Ehrenurkunden – ein Dokument durfte der Landeshauptmann für die 25-jährige Kooperation gleich selbst entgegennehmen.

„Vertrauen durch gemeinsames Handeln“

Landeshauptmann Daniel Fellner betonte in seiner Rede die Bedeutung präventiver Sicherheit: „Sicherheit ist wie Gesundheit oder Altersvorsorge – man befasst sich oft erst damit, wenn sie fehlt.“ Neben finanziellen Mitteln brauche es vor allem Vertrauen. Das zeige sich in Kärnten besonders bei der gemeinsamen Katastrophenhilfe und -vorsorge: „Danke für diesen intensiven Austausch. So tragen wir Vertrauen gemeinsam in die Bevölkerung.“ Auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner unterstrich die Wichtigkeit der verankerten Kooperationen: „Partnerschaften schaffen Verständnis in der Gesellschaft. Wir wollen bei der umfassenden Landesverteidigung alle mitnehmen.“ Zudem verwies die Ministerin auf den Aufbauplan 2032+ sowie auf neue Herausforderungen, die mittlerweile bis in den Cyberraum reichen.

©LPD Kärnten/Kuess | Am Foto: Militärkommandant Philipp Eder, BM.in Klaudia Tanner. LH Daniel Fellner.

Kärntner Jubilare im Überblick

Neben dem Land Kärnten wurden weitere Kärntner Institutionen für ihre langjährige Zusammenarbeit mit dem Bundesheer geehrt. 40 Jahre: Kärntner Ärztekammer und Militärkommando Kärnten. 20 Jahre: Kärntner Landesfeuerwehrverband und 7. Jägerbrigade. 20 Jahre: Kärntner Landesversicherung und Jägerbataillon Kärnten (Miliz).

Rekord des Tages

Kärntens Militärkommandant Brigadier Philipp Eder und der Kommandant der 7. Jägerbrigade, Horst Hofer, hoben hervor, dass die allgemeine Wehrpflicht und die Miliz das Fundament bilden, während die zivilen Partnerschaften das verlässliche Bindeglied zur Bevölkerung darstellen. Den Rekord des Tages stellte übrigens eine Kooperation außerhalb Kärntens auf: Die Unilever Austria GmbH und die Heereslogistikschule blicken bereits auf ganze 55 Jahre erfolgreiche Partnerschaft zurück.