Sommer brachte Kärntner Tourismusregion deutliches Plus

Die Tourismusregion Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge blickt auf einen erfolgreichen Sommer zurück. Beim 3. Zukunftsforum im Nockstadl stellen die Verantwortlichen nun die Weichen für die Zukunft.

Von Mai bis September 2026 verbuchte die Region 390.215 Ankünfte (plus 8,7 Prozent) und rund 1,55 Millionen Nächtigungen (plus 2,58 Prozent). Diese positiven Zahlen bildeten das Fundament für das 3. Zukunftsforum im Nockstadl in der Gemeinde Ebene Reichenau. Unter dem Motto „ZEIT für den nächsten Schritt“ ging es darum, die regionale Zusammenarbeit zu vertiefen und Impulse zu setzen.

Fokus auf Innovation und Lebensraum

Christian Stattmann, Geschäftsführer der Tourismusregion, betonte: „‚ZEIT für den nächsten Schritt‘ ist für uns weit mehr als ein Veranstaltungsmotto. Es ist unser gemeinsamer Anspruch, Innovation zu ermöglichen und unsere Region als attraktiven Lebens-, Arbeits- und Tourismusraum weiterzuentwickeln.“ Er hob hervor, dass innovative Produkte, zeitgemäße Kommunikation, Betriebsunterstützung und offener Dialog im Fokus stehen, um Wertschöpfung und Lebensqualität zu steigern. Unternehmer Felix Thönnessen zeigte in seinem Vortrag „Mut schlägt Mittelmaß – wie wir Innovation und Zukunft gestalten“ auf, dass Mut und Offenheit entscheidend sind. Das Thema Lebensraummanagement diskutierte Experte Florian Größwang mit Katharina Spöck, Dietmar Rossmann, Heinz Mayer und Christian Stattmann.

Impulse für Kärntens Tourismus

Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung, unterstrich: „Die Zukunft des Kärntner Tourismus liegt darin, unsere Stärken noch besser zu verbinden und aus guten Ideen buchbare Urlaubserlebnisse zu entwickeln.“ Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) verwies auf die Tourismusreform: „Auf gesetzlicher Ebene wurde alles beschlossen, jetzt geht es darum, diese Reform mit Leben zu erfüllen.“