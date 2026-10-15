Entscheidung gefallen: FPÖ St. Veit stellt Weichen für Wahl 2027

Die FPÖ St. Veit an der Glan hat Robert Eichwalder einstimmig als Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl 2027 nominiert. Der Stadtparteiobmann geht damit auch ins Rennen um das Amt des Bürgermeisters.

Die freiheitliche Stadtpartei stellt die Weichen für die anstehende Gemeinderatswahl. Der Vorstand wählte Stadtparteiobmann Robert Eichwalder einstimmig zum Bürgermeister- und Spitzenkandidaten. Sein Programm fokussiert sich auf leistbaren Wohnbau, verstärkte Sicherheit sowie eine Politik für die Bewohner der Stadt. „Ich freue mich sehr über das einstimmige Vertrauen des Stadtparteivorstandes und sehe diese Entscheidung als klaren Auftrag, mich weiterhin mit voller Kraft für St. Veit einzusetzen“, erklärt Eichwalder.

FPÖ St. Veit setzt auf Robert Eichwalder

Rückendeckung erhält er von der Parteispitze. FPÖ-Landesparteiobmann und Klubobmann Erwin Angerer begrüßt die Nominierung: „Mit Robert Eichwalder haben wir einen engagierten Kandidaten, der die Anliegen der St. Veiter Bevölkerung kennt und sich mit Nachdruck für die Weiterentwicklung der Stadt einsetzen wird. Die einstimmige Nominierung ist ein starkes Zeichen der Geschlossenheit und eine gute Grundlage für die Gemeinderatswahl 2027.“ Generalsekretär Josef Ofner gratulierte zum Vertrauensbeweis, während Bezirksparteiobmann Michael Reiner dem nominierten Team viel Erfolg wünscht.