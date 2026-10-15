Forstunfall in Gallizien: Holzstück traf Arbeiter

Ein 23-jähriger Forstarbeiter wurde am Donnerstag in einem Waldstück in der Gemeinde Gallizien von einem Holzstück getroffen. Der Verletzte wurde in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Ein 41-jähriger Rumäne bediente am Donnerstag eine an einem Harvester angebrachte Seilwinde in einem Waldstück in der Gemeinde Gallizien. „Rund 20 Meter unterhalb des Fahrzeugs war der 23-Jährige mit dem Schlägern von Bäumen beschäftigt“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Eberndorf. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich ein zirka 50 Zentimeter langes und etwa 30 Zentimeter dickes Holzstück und traf den jüngeren Arbeiter. Die unverzüglich gerufenen Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort, ehe er in das Klinikum Klagenfurt transportiert wurde.