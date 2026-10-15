Trinkwasser in Feldkirchen: Abkochgebot teilweise wieder aufgehoben

Teilweise Entwarnung in Feldkirchen: Das Trinkwasser ist in weiten Teilen der Stadtgemeinde seit dem 15. Oktober 2026 wieder uneingeschränkt nutzbar. Zuvor ist aufgrund einer Verunreinigung ein Abkochgebot verhängt worden.

Bei routinemäßigen Kontrollen waren zu Wochenbeginn in vier Wasserproben mikrobiologische Verunreinigungen mit E.-coli-Bakterien* entdeckt worden. 5 Minuten hat darüber berichtet. Nach intensiven Überprüfungen steht nun fest: Die Verunreinigung stammt von außerhalb des städtischen Leitungsnetzes. „[Sie] steht in keinem Zusammenhang mit dessen Zustand oder technischer Beschaffenheit“, heißt es in einer öffentlichen Mitteilung der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten. Um die Wasserversorgung zu sichern, hat die Kommune rasch reagiert. Seit Montag werden große Bereiche Feldkirchens ausschließlich aus eigenen Quellen gespeist, die Fremdzuleitung wurde bis auf Weiteres komplett geschlossen. Auf Basis der jüngsten Testergebnisse gilt für alle Versorgungsbereiche, die rein aus städtischen Quellen versorgt werden, ab sofort wieder uneingeschränkte Entwarnung.

Abkochgebot nicht überall aufgehoben

Ganz aufgehoben ist die Vorsichtsmaßnahme jedoch noch nicht: „In einzelnen Bereichen, welche nicht ausschließlich mit Wasser aus eigenen Quellen versorgt wurden, bleibt das Abkochgebot aus Vorsichtsgründen weiterhin aufrecht“, betont man weiters. Die Stadtgemeinde befindet sich in ständiger Abstimmung mit den zuständigen Stellen, beobachtet die Entwicklung der Trinkwasserqualität weiterhin und verspricht, die Bevölkerung über alle weiteren Schritte umgehend zu informieren. Bürgermeister Martin Treffner: „Wir bedanken uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis, ihre Geduld und ihre Mithilfe.“

©Stadtgemeinde Feldkirchen Zumindest in den grünen Bereichen ist das Abkochgebot aufgehoben. In den Roten gilt es weiterhin.