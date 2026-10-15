Kärnten knackt am Freitag noch einmal die 20-Grad-Marke

Ruhiges Herbstwetter bringt Kärnten am Freitag viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 20 Grad. Nachdem sich die nächtlichen Nebelfelder aufgelöst haben, setzt sich im gesamten Bundesland die Sonne durch.

Ein ruhiges Hochdruckgebiet sorgt am Freitag im gesamten Bundesland für herbstliches Wetter. Die Nebelfelder aus der Nacht lichten sich meist im Laufe des Vormittags. Zwischen dem Wörthersee und Völkermarkt wird es voraussichtlich am längsten trüb bleiben. Spätestens am Nachmittag setzt sich aber überall die Sonne durch, bevor am Abend im Westen erneut Wolken aufziehen.

Bis zu 20 Grad am Nachmittag

Die Frühtemperaturen liegen am Freitag zwischen 2 und 8 Grad. Im Laufe des Tages steigen die Höchstwerte auf milde 16 bis 20 Grad. „Der Freitag bringt ruhiges herbstliches und recht sonniges Hochdruckwetter“, erklären dazu die Meteorologen der Geosphere Austria.