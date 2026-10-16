Abschnitt der Rosental Straße wird saniert

Aufgrund des schlechten Fahrbahnzustandes werden seit heute, 14. Oktober, an der B85 Rosental Straße im Bereich zwischen Gotschuchen und St. Margareten umfassende Sanierungsarbeiten in Angriff genommen.

Es zeigen sich dort starke Einzelriss- und Netzrissbildungen, Materialausbrüche, Spurrinnen sowie starke, vielfache Setzungen und Verdrückungen im Randbereich, heißt es vonseiten des Landes Kärnten. „Diese Sanierung ist ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Qualität im Landesstraßennetz. Aus dem Straßenbaureferat stellen wir daher dafür 500.000 Euro bereit“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und ergänzt: „Die Rosental Straße ist die zentrale Verkehrsachse des Rosentals. Eine Investition wie diese ist deshalb umso wichtiger, denn sie kommt nicht nur der Region, sondern auch der Lebensqualität der Bevölkerung vor Ort zugute.“

Fertigstellung im November

Im rund einen Kilometer langen Baubereich wird im Zuge der Bauarbeiten die gesamte Fahrbahn abgefräst und neu asphaltiert. Anschließend erfolgen Verdichtungs-, Entwässerungs- und Bankettarbeiten. Zudem werden die Leitschienen in diesem Bereich erneuert. Während der Fräs- und Asphaltierungsarbeiten kommt es zu einer tageweisen Vollsperre. Eine Umleitung ist über Zell Pfarre, Linsendorf und St. Margareten möglich. Die Fertigstellung ist für Ende November geplant.