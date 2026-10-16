Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Montage: Canva / Rotes Kreuz
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Quadunfall.
Die Landespolizeidirektion berichtete über den Vorfall.
Feldkrichen
16/10/2026
Polizeimeldung

Schwerer Quad-Unfall im Bezirk Feldkirchen: 90-Jähriger ins Klinikum geflogen

Ein 90-jähriger Quad-Fahrer aus dem Bezirk Feldkirchen hat sich bei einem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen, wie die Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Lenker fuhr am Donnerstag gegen 16:30 Uhr vom Parkplatz eines Gasthauses im Bezirk Feldkirchen ab. Kurz darauf verlor er aus bislang unbekanntem Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug, kippte mit diesem nach links um und schlug auf der Fahrbahn auf.

Rettungshubschrauber im Einsatz

„Dabei dürfte es ihm den Helm vom Kopf gerissen haben“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verunglückte mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at