Schwerer Quad-Unfall im Bezirk Feldkirchen: 90-Jähriger ins Klinikum geflogen

Ein 90-jähriger Quad-Fahrer aus dem Bezirk Feldkirchen hat sich bei einem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen, wie die Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte.

Der Lenker fuhr am Donnerstag gegen 16:30 Uhr vom Parkplatz eines Gasthauses im Bezirk Feldkirchen ab. Kurz darauf verlor er aus bislang unbekanntem Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug, kippte mit diesem nach links um und schlug auf der Fahrbahn auf.

Rettungshubschrauber im Einsatz

„Dabei dürfte es ihm den Helm vom Kopf gerissen haben“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verunglückte mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.