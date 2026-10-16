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/ ©BMI/Gerd Pachauer
Symbolfoto von 5min.at: Polizisten kontrollieren den Führerschein eines Autofahrers.
Die Polizei berichtet über den Vorfall.
St. Veit/Klagenfurt
16/10/2026
Im Ortsgebiet

Mit 164 km/h Zivilstreife überholt: Kastenwagenlenker ist seinen Schein los

Eine Zivilstreife stoppte auf der S 37 einen Kastenwagen mit 164 km/h statt der erlaubten 100. Dem Lenker wurde vor Ort der Führerschein abgenommen. Es folgt eine Anzeige.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(143 Wörter)
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Eine Zivilstreife der Autobahnpolizeiinspektion Klagenfurt hat am Abend des 15. Oktober Geschwindigkeitskontrollen auf der Klagenfurter Schnellstraße S 37 durchgeführt. Gegen 21:12 Uhr war das Polizeifahrzeug von St. Veit an der Glan kommend in Fahrtrichtung Klagenfurt unterwegs, als es auf Höhe des Ortsgebiets von St. Veit von einem massiv zu schnellen Kastenwagen überholt wurde.

Mit 164 km/h unterwegs

„Im Zuge der Nachfahrt wurde eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 164 km/h gemessen. In diesem Bereich gilt eine 100 km/h Beschränkung“, ergänzen die Beamten. Die Einsatzkräfte konnten den Fahrzeuglenker schließlich auf Höhe Maria Saal stoppen.

Führerschein weg, Anzeige folgt

Wegen der deutlichen Überschreitung des Tempolimits entzogen die Polizisten dem Mann noch vor Ort vorläufig den Führerschein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Es folgt eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land.

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