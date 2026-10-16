In Klagenfurt: Fall von mutmaßlicher Tierquälerei wird verhandelt

Am Landesgericht Klagenfurt wird ein Fall von mutmaßlicher Tierquälerei verhandelt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Für den Angeklagten gilt bis zu einem Urteil die Unschuldsvermutung.

Für den Angeklagten gilt bis zu einem Urteil die Unschuldsvermutung.

Am Landesgericht Klagenfurt stehen in der kommenden Woche wieder mehrere Fälle auf dem Programm. Darunter befindet sich auch ein Sachverhalt, bei dem ein Hund eine Rolle spielt.

Vorwurf

„Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, am 31. März 2025 einen Hund mehrmals geschlagen und ihn letztlich zu Boden geschleudert und dadurch gequält zu haben“, geht aus dem Verhandlungsspiegel des Landesgericht Klagenfurt hervor.

Verhandlung am Dienstag

Die Verhandlung in der Landeshauptstadt ist für etwas mehr als eine Stunde am Dienstag vorgesehen. Für den Beschuldigten selbst gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.