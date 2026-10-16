St. Andrä: Postversorgung ab November im BILLA-Markt gesichert

In St. Andrä bleibt die Postversorgung weiterhin gewährleistet: Wie die SPÖ St. Andrä mitteilt, steht ab Anfang November eine Nachfolgelösung bereit. Das Angebot wird direkt im lokalen BILLA-Markt integriert. Der Service vor Ort umfasst die Aufgabe von Briefen, das Versenden von Paketen sowie das Abholen von Sendungen. Mit der Umstellung auf den Standort im Supermarkt bleiben die Post-Services für die Bevölkerung vor Ort erreichbar.