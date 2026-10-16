Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©SPÖ Stadtpartei St Andrä
Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Billa Filiale.
Der BILLA-Markt in St. Andrä übernimmt ab November die Post-Services vor Ort.
St. Andrä
16/10/2026
Pakete und Co.

St. Andrä: Postversorgung ab November im BILLA-Markt gesichert

In St. Andrä ist die Postversorgung gesichert. Ab Anfang November werden alle Post-Services direkt im lokalen BILLA-Markt angeboten.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

In St. Andrä bleibt die Postversorgung weiterhin gewährleistet: Wie die SPÖ St. Andrä mitteilt, steht ab Anfang November eine Nachfolgelösung bereit. Das Angebot wird direkt im lokalen BILLA-Markt integriert. Der Service vor Ort umfasst die Aufgabe von Briefen, das Versenden von Paketen sowie das Abholen von Sendungen. Mit der Umstellung auf den Standort im Supermarkt bleiben die Post-Services für die Bevölkerung vor Ort erreichbar.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at