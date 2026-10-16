Heimatleuchten: Kärntner „Wald-Influencer“ tritt im Fernsehen auf

Junge Landwirtinnen und Landwirte gewähren in der neuen Folge „Heimatleuchten“ Einblicke in ihren Alltag, ob am Traktor, im Wald, im Schafstall oder auf der Alm. Auch ein Kärntner ist vertreten.

Sebastian Wachernig hat sich in den sozialen Medien unter dem Namen "Woldwastl" bereits einen Namen gemacht.

Sebastian Wachernig hat sich in den sozialen Medien unter dem Namen "Woldwastl" bereits einen Namen gemacht.

Das Leben in der Landwirtschaft wird oft romantisiert, ist in Wahrheit aber von frühem Aufstehen, wirtschaftlichem Druck und großer Verantwortung geprägt. Die Beteiligten eint der Wunsch, Bewusstsein zu schaffen und der Landwirtschaft eine starke Stimme zu geben, das setzt „Servus TV“ in der neuen Folge von „Heimatleuchten“ um.

Arbeit in der Natur und Social Media

Auch Kärnten mischt mit: Wenn Sebastian Wachernig die Säge ansetzt, schauen Tausende zu. Seine knapp 15.000 YouTube-Abonnenten und 16.000 Instagram-Follower nimmt er mit in den Wald – einen Arbeitsplatz, der für ihn längst mehr ist als bloß ein Job.

500 Videos

Als „Woldwastl“ zeigt er Handgriffe, Maschinen und Momente zwischen Holz, Natur und Familiengeschichte. „Mir taugt das schon, dass sich jetzt immer wieder mehr junge Leute für das Ländliche interessieren. Das ist eigentlich nicht selbstverständlich“, sagt er in einem kurzen Video, welches seinen TV-Auftritt anteasert. Das Interesse an der Natur entstand bei ihm schon früh: „Ich bin schon als Kleiner immer gerne in den Wald gegangen, das hat mich geprägt“, setzt der Content-Creator fort, welcher knapp 500 Videos auf seinem Kanal hochgeladen hat.