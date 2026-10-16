Tankpreise und mehr: Warum sich das Radfahren in Kärnten auch im Herbst lohnt

Der Herbst gilt auch in Kärnten als gute Radfahrzeit. Bewegung an der frischen Luft stärkt das Immunsystem und beugt Erkrankungen vor. Wer kürzere Strecken mit dem Rad statt mit dem Auto zurücklegt, spart zudem Geld. Angesichts der aktuellen Treibstoffpreise – in Kärnten liegt der Liter Diesel im Schnitt bei 2,14 Euro, Benzin bei 1,86 Euro – rechnet sich das Umsteigen besonders. In Kärnten sind rund vier von zehn Autofahrten kürzer als fünf Kilometer, wobei der Verbrauch pro Kilometer auf Kurzstrecken besonders hoch ausfällt. „Spritsparen zahlt sich heuer besonders aus. Gerade bei kürzeren Distanzen ist das Fahrrad eine günstige Alternative zum Auto. Vor allem, da auf Kurzstrecken der Spritverbrauch pro Kilometer besonders hoch ist“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest. Neben den Ersparnissen stärkt regelmäßiges Radfahren das Herz-Kreislauf-System, baut Stress ab und wirkt sich positiv auf das psychische Wohlbefinden aus.

Kein tödlicher Unfall im vierten Quartal

Im Laufe des Herbstes nimmt der Radverkehr ab, was sich in den Unfallzahlen niederschlägt. Im vierten Quartal des Vorjahres gab es in Kärnten keinen tödlichen Radunfall, die Zahl der Verletzten sank im Vergleich zum Sommer deutlich. Für die Sicherheit ist jedoch auch das Verhalten der Autofahrenden entscheidend. Im Vorjahr wurden österreichweit 73 Prozent der Kollisionen zwischen Pkw und Fahrrad von Autofahrenden verursacht.

Verstärkte Verkehrsberuhigung

Der VCÖ erinnert an den Paragrafen 20 der Straßenverkehrsordnung, der die Anpassung der Geschwindigkeit an die Sichtverhältnisse vorschreibt. Ebenso entscheidend sei die Infrastruktur. „Gute Radwege ermöglichen es Menschen aller Altersgruppen, von Kindern bis zu älteren Menschen, sicher mit dem Rad fahren zu können. Umso wichtiger ist der weitere Ausbau des Radwegenetzes sowie verstärkte Verkehrsberuhigung in den Gemeinden und Städten“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk abschließend fest.

Tipps für das sichere Radfahren im Herbst: Auf gute Beleuchtung achten, als Rücklicht ist ein Standlicht zu empfehlen. Sichtbarkeit bringt Sicherheit.

Darauf achten, dass das Fahrrad mit den vorgeschriebenen Reflektoren ausgerüstet ist (weißer Rückstrahler nach vorne, roter Rückstrahler nach hinten, beide dürfen in den Scheinwerfer oder das Rücklicht integriert sein; seitliche Rückstrahler oder reflektierende Reifen und Rückstrahler an den Pedalen).

Auch helle Kleidung erhöht die Sichtbarkeit.

Auf gut funktionierende Bremsen achten.

Die Fahrbahn kann durch nasses Laub rutschiger sein, daher besonders in Kurven und auf Brücken achtsam sein. Auch Kanaldeckel sind bei Nässe rutschiger.

Insgesamt achtsam und umsichtig fahren.

Reifen mit gutem Profil verbessern die Bodenhaftung.

Kette reinigen sowie ölen oder wachsen. Wer seit dem Frühjahr viel Rad gefahren ist, sollte das Fahrrad einem Service unterziehen (lassen).

Nieselregen ist im Herbst häufig. Regenhose und Regencapes sorgen dafür, dass man trocken ans Ziel kommt.

Kleidung den Temperaturen anpassen. Bei niedrigeren Temperaturen sind Handschuhe und eine Fahrradhelm-Haube zu empfehlen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2026 um 10:16 Uhr aktualisiert