Thomas Morgenstern kämpft nach Heli-Diebstahl: „Aufgeben ist keine Option“

Seit dem Diebstahl seines Hubschraubers steht die Firma von Thomas Morgenstern vor einer ungewissen Zukunft. Jetzt verrät der Kärntner, was ein Ersatz kosten würde und wie er seinen Flugbetrieb wieder aufnehmen will.

Besonders bitter: Bei dem gestohlenen Hubschrauber handelte es sich um die einzige Maschine seines Unternehmens. Ein neuer Helikopter in der benötigten Größe würde laut Morgenstern rund 800.000 Euro kosten.

Besonders bitter: Bei dem gestohlenen Hubschrauber handelte es sich um die einzige Maschine seines Unternehmens. Ein neuer Helikopter in der benötigten Größe würde laut Morgenstern rund 800.000 Euro kosten.

Er hat drei olympische Goldmedaillen gewonnen, ist als Skispringer durch die Lüfte geflogen und später selbst zum Piloten geworden. Doch derzeit bleibt Thomas Morgenstern am Boden. Seit Unbekannte Ende September seinen Hubschrauber aus einem Hangar in Salzburg gestohlen haben, 5 Minuten hat berichtet, steht sein Unternehmen vor einer schwierigen Situation. Nun wird deutlich, wie groß die Herausforderung tatsächlich ist: Eine neue Maschine würde rund 800.000 Euro kosten. Und selbst mit dem nötigen Geld wäre das Problem nicht sofort gelöst.

800.000 Euro für einen neuen Hubschrauber

In der Ö3-Sendung „Walek wandert“ spricht der gebürtige Kärntner über die Folgen des Diebstahls und seine Pläne für die Zukunft. Besonders bitter: Bei dem gestohlenen Hubschrauber handelte es sich um die einzige Maschine seines Unternehmens. Ein neuer Helikopter in der benötigten Größe würde laut Morgenstern rund 800.000 Euro kosten. Dazu kommt ein weiteres Hindernis: Die Wartezeit auf eine neue Maschine beträgt demnach etwa ein Jahr. So lange möchte der ehemalige Skispringer offenbar nicht warten. Stattdessen soll nun nach einem gebrauchten Hubschrauber gesucht werden, mit dem der Flugbetrieb möglichst bald wieder aufgenommen werden könnte.

„Aufgeben ist keine Option“

Wie es mit seiner Firma konkret weitergeht, weiß Morgenstern derzeit selbst noch nicht. Einen fertigen Plan B gibt es nicht. Seinen Optimismus hat der dreifache Olympiasieger dennoch nicht verloren. „Aufgeben ist keine Option“, stellt er klar. Sein Ziel bleibt, das Unternehmen wieder auf die Beine zu stellen. Wann Kunden tatsächlich wieder mit ihm abheben können, ist allerdings weiterhin ungewiss. Schon Anfang Oktober hatte Morgenstern auf Facebook erklärt, dass ihn und sein Team der Diebstahl völlig unerwartet getroffen habe. Damals bat er seine Kunden um Geduld und kündigte an, über weitere Entwicklungen zu informieren.

Hubschrauber verschwand mitten in der Nacht

Der spektakuläre Diebstahl ereignete sich in der Nacht auf den 28. September 2026 am Flugplatz Mauterndorf im Salzburger Lungau. Laut Polizei starteten unbekannte Täter gegen 1.50 Uhr mit dem Hubschrauber. Ein Mitglied des örtlichen Flugvereins bemerkte den ungewöhnlichen Start und versuchte vergeblich, den Piloten zu kontaktieren. Bei einer anschließenden Kontrolle wurden Beschädigungen und Einbruchsspuren an der Eingangstür des Hangars entdeckt. Der letzte damals bekannte Kontakt mit der Maschine erfolgte gegen 4.20 Uhr im kroatischen Luftraum. Für Morgenstern war der Vorfall ein Schock. Kurz nach dem Diebstahl erklärt er, dass er sich so etwas nie hätte vorstellen können.

Auch sein 40. Geburtstag rückt näher

Neben den Sorgen um seine berufliche Zukunft steht für Morgenstern bald ein persönlicher Meilenstein an: Am 30. Oktober feiert er seinen 40. Geburtstag. Während er seinen 30er noch mit einer großen Halloween-Party gefeiert hatte, soll es diesmal deutlich ruhiger zugehen. Die Situation rund um seinen Flugbetrieb hat die Geburtstagsplanung in den Hintergrund gedrängt. Das vollständige Gespräch mit Thomas Morgenstern ist am Sonntag, dem 18. Oktober, zwischen 9 und 11 Uhr auf Ö3 in der Sendung „Walek wandert“ zu hören.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2026 um 13:16 Uhr aktualisiert