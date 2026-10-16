Link wurde ihr zum Verhängnis: Kärntnerin (43) verliert Geld beim Online-Verkauf

Eine 43-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan wollte etwas über eine Online-Verkaufsplattform verkaufen. Doch statt Geld zu bekommen, verlor sie mehrere Tausend Euro.

Eine Frau wollte online etwas verkaufen, doch eine vermeintliche Sicherheitszahlung und ein Link wurden ihr zum Verhängnis. Unbekannte Täter buchten mehrere Tausend Euro ab.

Eine Frau wollte online etwas verkaufen, doch eine vermeintliche Sicherheitszahlung und ein Link wurden ihr zum Verhängnis. Unbekannte Täter buchten mehrere Tausend Euro ab.

Am Mittwoch, dem 14. Oktober, erstellte eine 43-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan (Kärnten) einen Zugang auf einer Online-Verkaufsplattform. Kurz darauf erhielt sie eine E-Mail. Darin wurde ihr mitgeteilt, dass sie bei ihrem ersten Verkauf ein Gelddepot anlegen müsse. Dazu wurde ihr auch ein Link geschickt, den die Frau anklickte.

Tausende Euro weg

Doch damit nicht genug: Bei diesem Vorgang gewährte die 43-Jährige auch Zugriff auf ihr Online-Banking. Das hatte teure Folgen. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilt, buchten bislang unbekannte Täter schließlich mehrere Tausend Euro von ihrem Konto ab. Wer hinter dem Diebstahl steckt, ist bislang nicht bekannt.