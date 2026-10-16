Bauernhaus in Kärnten völlig zerstört: Jetzt steht mögliche Brandursache fest

Ein Bauernhaus in Himmelberg brannte bis auf die Grundmauern nieder. 154 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Nun haben die Ermittler neue Erkenntnisse zur möglichen Ursache des Großbrandes.

Von dem Bauernhaus blieb kaum etwas übrig. Am Mittwochabend brach in der Gemeinde Himmelberg im Bezirk Feldkirchen ein Feuer aus, das ein unbewohntes Holzhaus vollständig zerstörte, 5 Minuten hat berichtet: Bauernhaus bis auf Grundmauern abgebrannt: 154 Florianis im Einsatz. Acht Feuerwehren rückten aus, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude und die umliegende Natur zu verhindern. Zwei Tage später gibt es nun neue Erkenntnisse: Ein technischer Defekt könnte das Feuer ausgelöst haben.

Ermittler vermuten Defekt an Elektroinstallation

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten nun mitteilte, haben Brandermittler des Landeskriminalamtes gemeinsam mit Mitarbeitern der Brandverhütungsstelle das Brandgeschehen untersucht. Dabei ergab sich ein konkreter Verdacht: Ein sogenannter Lichtbogenkurzschluss in der Elektroinstallation kommt als Brandursache infrage. Bei einem solchen elektrischen Defekt kann es zu einer starken Hitzeentwicklung kommen, durch die brennbare Materialien entzündet werden können. Ob der Kurzschluss das Feuer tatsächlich ausgelöst hat, geht aus der Polizeimeldung allerdings nicht abschließend hervor.

Nachbar bemerkte Feuer, Haus stand bereits in Vollbrand

Der Brand war am Mittwoch gegen 18.50 Uhr ausgebrochen. Ein Nachbar bemerkte das Feuer und alarmierte die Einsatzkräfte. Zu diesem Zeitpunkt stand das unbewohnte Bauernhaus bereits vollständig in Flammen. Insgesamt acht Feuerwehren wurden zum Einsatzort gerufen: Himmelberg, Feldkirchen, Gnesau, Poitschach, Waiern, Afritz, Arriach und Winklern-Einöde. 154 Feuerwehrleute waren damit beschäftigt, den Brand zu bekämpfen und die Umgebung zu schützen.

Schwierige Wasserversorgung erschwerte Löscharbeiten

Die Lage des Bauernhauses stellte die Einsatzkräfte vor zusätzliche Herausforderungen. Aufgrund der abgelegenen Örtlichkeit und der schwierigen Zufahrtswege war eine direkte Wasserversorgung nur eingeschränkt möglich. Die Feuerwehr richtete deshalb einen Pendelverkehr ein, um ausreichend Löschwasser zum Brandort zu transportieren. Auch moderne Technik kam zum Einsatz: Eine Drohne der Feuerwehr Poitschach unterstützte die Einsatzkräfte bei der Brandbekämpfung. Trotz der schwierigen Bedingungen gelang es den Feuerwehrleuten, eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Ein nahe gelegenes Stallgebäude sowie die angrenzenden Wiesen und Wälder blieben von den Flammen verschont.

Haus vollständig zerstört, niemand verletzt

Das Bauernhaus selbst konnte nicht mehr gerettet werden. Das Holzgebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Das Haus war zum Zeitpunkt des Feuers unbewohnt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte die Polizei bislang nicht beziffern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2026 um 14:22 Uhr aktualisiert