Mann bei Arbeiten mit Forstkran im Bezirk Völkermarkt schwer verletzt

Ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt ist am heutigen Freitagvormittag bei Arbeiten in einer Halle seines Anwesens schwer verletzt worden.

Der Mann war mit Arbeiten mittels eines Forstkrans beschäftigt, als es zu dem Unfall kam. Beim Anheben eines Betonsockels streifte er einen Holzbalken, der in einer Höhe von etwa viereinhalb Metern abgelegt war.

Mann eingeklemmt

In der Folge rutschte der Balken entlang des Kranarmes in Richtung des Mannes und klemmte ihn ein. Der Verletzte musste schließlich von den Einsatzkräften aus seiner Notlage befreit werden. „Er musste von der Feuerwehr befreit werden, die den Holzbalken mit einer Motorsäge in mehrere Stücke schnitt“, bestätigt die Polizei.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Notarzt wurde der 65-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C7 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.