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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Der Eingang des Krankenhaus Spittal an der Drau in Kärnten.
Zwei Autolenker kollidierten am Freitag in Obervellach.
Obervellach
16/10/2026
Verkehrsunfall

Kollision in Obervellach: Schwerverletzte nach Unfall vor Supermarkt

Ein Verkehrsunfall im Bereich einer Supermarkt-Ausfahrt im Gemeindegebiet von Obervellach im Bezirk Spittal an der Drau rief am Freitagvormittag die Einsatzkräfte auf den Plan.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)
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Am Freitagvormittag krachte es bei der Ausfahrt eines Supermarktparkplatzes im Gemeindegebiet von Obervellach. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten eine 39-jährige und ein 74-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Spittal an der Drau. „Die Frau wurde dabei schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz standen außerdem die Freiwilligen Feuerwehren Obervellach, Mallnitz und Flattach-Fragant.

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