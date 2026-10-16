Spendenaktion in Spittal: Vier Einkaufswägen für den guten Zweck

Anlässlich des Tages gegen Armut veranstaltete die Volkshilfe Spittal am Mittwoch eine Spendenaktion vor dem lokalen Lidl-Markt. Dabei wurden vier volle Einkaufswägen mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln gesammelt.

Die Volkshilfe Spittal setzte am Mittwoch ein starkes Zeichen gegen die Armut. Vor dem Lidl-Markt in Spittal an der Drau sammelte die Organisation Sachspenden für bedürftige Menschen. Im Zentrum der Initiative stand der klare Appell von Volkshilfe-Vorsitzender Andrea Penker: „Lebens- und Hygieneartikel dürfen nicht zum Luxusgut werden!“

Gelungene Spendenaktion

Die Aktion stieß auf enormen Zuspruch in der Bevölkerung. Insgesamt füllten die Spenderinnen und Spender vier Einkaufswägen mit Gütern des täglichen Bedarfs. Die gesammelten Waren kommen direkt zwei regionalen Einrichtungen zugute: Der Jugendhilfe Junique sowie der Oberkärntner Frauenhilfe. Neben der großen Spendenbereitschaft erfreuten sich die Verantwortlichen über wertschätzende Begegnungen und nette Gespräche im Rahmen des Nachmittags. Ein Dank gilt allen Mitwirkenden sowie den großzügigen Spendern.