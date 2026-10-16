Sonne setzt sich durch: So wird das Wetter am Samstag in Kärnten

In Kärnten startet der Samstag stellenweise trüb, bevor sich ab Mittag vielerorts die Sonne durchsetzt. Mit Höchstwerten von bis zu 17 Grad bleibt es den gesamten Tag über trocken im Land.

Lokale Nebelfelder zwischen dem unteren Gailtal und dem Lavanttal lockern sich bis Samstagmittag auf. In höheren Schichten ziehen zwar einige kompakte Wolkenfelder durch, dazwischen scheint jedoch immer wieder die Sonne. Die Frühwerte liegen in tiefen Lagen zwischen 3 und 8 Grad. Bis zum Nachmittag erwärmt sich die Luft spürbar auf 13 bis 17 Grad.

Freundlicheres Wetter von Westen her

Ab den Nachmittagsstunden wird es von Westen her insgesamt freundlicher und sonniger. „In höheren Schichten ziehen auch einige kompakte Wolkenfelder durch, dazwischen scheint aber immer wieder etwas die Sonne und es bleibt trocken“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria.