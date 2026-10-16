Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Rosie Orasch
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Steinerne Brücke in Klagenfurt. Unter ihr fließt der Lendkanal. Umringt ist sie von Bäumen, deren Laub sich bereits bunt verfärbt hat.
Die Kärntner können sich somit auf einen recht angenehmen Samstag einstellen.
Kärnten
16/10/2026
Ausblick

Sonne setzt sich durch: So wird das Wetter am Samstag in Kärnten

In Kärnten startet der Samstag stellenweise trüb, bevor sich ab Mittag vielerorts die Sonne durchsetzt. Mit Höchstwerten von bis zu 17 Grad bleibt es den gesamten Tag über trocken im Land.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Lokale Nebelfelder zwischen dem unteren Gailtal und dem Lavanttal lockern sich bis Samstagmittag auf. In höheren Schichten ziehen zwar einige kompakte Wolkenfelder durch, dazwischen scheint jedoch immer wieder die Sonne. Die Frühwerte liegen in tiefen Lagen zwischen 3 und 8 Grad. Bis zum Nachmittag erwärmt sich die Luft spürbar auf 13 bis 17 Grad.

Freundlicheres Wetter von Westen her

Ab den Nachmittagsstunden wird es von Westen her insgesamt freundlicher und sonniger. „In höheren Schichten ziehen auch einige kompakte Wolkenfelder durch, dazwischen scheint aber immer wieder etwas die Sonne und es bleibt trocken“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at