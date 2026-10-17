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/ ©Feuerwehr Maria Rojach
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
Die Feuerwehr wurde zum Verkehrsunfall alarmiert.
Maria Rojach
17/10/2026
Feuerwehreinsatz

Im Lavanttal: Auto blieb nach Crash auf dem Dach liegen

Am Freitagnachmittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Maria Rojach und Gemmersdorf um 16:38 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein Pkw lag auf dem Dach.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)
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Der Einsatzort befand sich auf der L140 Gemmersdorfer Straße bei Kilometer 10,8 im Gemeindegebiet von St. Andrä, genauer im Bereich Paierdorf. Zu den Details des Vorfalls erklärten die Einsatzkräfte in den sozialen Medien: „Laut Alarmierung handelte es sich um einen Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen sowie einen PKW am Dach.“

Meldung bestätigte sich

Diese ursprüngliche Meldung bestätigte sich für die Helfer unmittelbar nach ihrem Eintreffen an der Unfallstelle. Die Aufgabe der beiden ausgerückten Wehren am Einsatzort bestand in der Folge darin, die notwendigen Sicherungsarbeiten durchzuführen. Ob es neben dem Sachschaden auch verletzte Personen gab, ist unklar.

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