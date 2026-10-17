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/ ©Feuerwehr Althofen
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Gleich zwei Mal handelte es sich um Flüssigkeiten auf der Fahrbahn.
Althofen
17/10/2026
Feuerwehreinsatz

Zweimal 100 Meter: Feuerwehr Althofen beseitigte Öl- und Flüssigkeitsspuren

Die Freiwillige Feuerwehr Althofen verzeichnete in den vergangenen beiden Tagen ein erhöhtes Arbeitsaufkommen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
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Gestern Nachmittag wurden die Einsatzkräfte um 14:30 Uhr zu einer rund 100 Meter langen Ölspur auf der Friesacher Straße gerufen, wo das Öl fachgerecht mit Bindemitteln gebunden und die Fahrbahn anschließend gereinigt wurde.

100 Metern Länge

Bereits am Vorabend gab es um 18:15 Uhr einen ähnlichen Vorfall im Bereich des Kreisverkehrs an der Krappfelder Straße. Auch dort war eine Flüssigkeit auf etwa 100 Metern Länge ausgetreten, die von der Feuerwehr gebunden und entfernt werden musste. Neben den beiden technischen Einsätzen unterstützten die Mitglieder der Feuerwehr zudem eine Räumungsübung an der örtlichen Mittelschule.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2026 um 07:30 Uhr aktualisiert
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