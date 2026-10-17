Zweimal 100 Meter: Feuerwehr Althofen beseitigte Öl- und Flüssigkeitsspuren
Die Freiwillige Feuerwehr Althofen verzeichnete in den vergangenen beiden Tagen ein erhöhtes Arbeitsaufkommen.
Gestern Nachmittag wurden die Einsatzkräfte um 14:30 Uhr zu einer rund 100 Meter langen Ölspur auf der Friesacher Straße gerufen, wo das Öl fachgerecht mit Bindemitteln gebunden und die Fahrbahn anschließend gereinigt wurde.
100 Metern Länge
Bereits am Vorabend gab es um 18:15 Uhr einen ähnlichen Vorfall im Bereich des Kreisverkehrs an der Krappfelder Straße. Auch dort war eine Flüssigkeit auf etwa 100 Metern Länge ausgetreten, die von der Feuerwehr gebunden und entfernt werden musste. Neben den beiden technischen Einsätzen unterstützten die Mitglieder der Feuerwehr zudem eine Räumungsübung an der örtlichen Mittelschule.