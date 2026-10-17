Um 340.000 Euro: 1,4 Kilometer der Tainacher Straße werden erneuert

Das Bauvorhaben erstreckt sich von der Ortstafel Tainach bis zur Kreuzung mit der L116 St. Kanzianer Straße. Für die Instandsetzung nimmt das Land Kärnten 340.000 Euro in die Hand. Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber erklärt zu den Maßnahmen: „Mit der Sanierung beseitigen wir die bestehenden Fahrbahnschäden und sorgen dafür, dass dieser Straßenabschnitt auch künftig sicher und gut befahrbar bleibt. Gerade bei stark beanspruchten Straßen ist es wichtig, in die Erhaltung zu investieren, um größere Schäden und damit auch höhere Folgekosten zu vermeiden.“

Finanziert durch „erkämpftes“ Geld

Finanziert wird die Straßensanierung durch Entschädigungszahlungen aus dem sogenannten Baukartell. In den Jahren 2002 bis 2017 war es in der österreichischen Baubranche zu illegalen Preisabsprachen gekommen, die auch das Land Kärnten schädigten. Aus den als Wiedergutmachung erkämpften Mitteln in Höhe von rund 12 Millionen Euro kann nun auch dieser Abschnitt repariert werden. „Durch das erkämpfte Geld aus dem Baukartell können wir wichtige Sanierungsprojekte vorziehen, die angesichts der angespannten Budgetsituation ansonsten erst in den kommenden Jahren möglich gewesen wären. Die L115 Tainacher Straße ist eines davon“, so Gruber.

Risse vorab speziell verplombt

Im Zuge der Bauarbeiten wird zunächst die alte Asphaltdeckschicht abgefräst und anschließend durch eine neue ersetzt, wobei tiefe Risse vorab speziell verplombt werden. Der Verkehr soll während der gesamten Bauzeit weitgehend aufrechterhalten bleiben. Lediglich während der direkten Asphaltierungsarbeiten kann es zu einer vorübergehenden Vollsperre kommen, bei der der Verkehr großräumig umgeleitet wird. Die Fertigstellung des Bauprojekts ist für Mitte November angesetzt.