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/ ©Montage: Canva / 5 Minuten
Das Bild auf www.5min.at zeigt das Landesgericht Klagenfurt.
Es gilt die Unschuldsvermutung.
Klagenfurt
17/10/2026
Verhandlung steht an
Gericht

Zehn Schneestangen zerschlagen? Kärntner muss sich vor Gericht verantworten

Weil er zehn Schneestangen ausgerissen und zerstört haben soll, steht ein Mann am Mittwoch in Klagenfurt vor Gericht.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)
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Am Landesgericht Klagenfurt steht in der kommenden Woche ein nicht alltäglicher Fall auf der Tagesordnung. Verhandelt wird ein Sachverhalt, der sich bereits im Jänner im Bezirk Spittal an der Drau ereignet hat.

Zehn Schneestangen

Konkret muss sich ein erwachsener Mann verantworten, dem vorgeworfen wird, insgesamt zehn kommunale Schneestangen aus dem Boden gerissen und anschließend zerschlagen zu haben. Laut dem aktuellen Verhandlungsspiegel handelt es sich juristisch betrachtet um die Zerstörung eines wesentlichen Bestandteils der kritischen Infrastruktur: Dementsprechend wird von einer schweren Sachbeschädigung gesprochen.

Verhandlung am Mittwoch

Die gerichtliche Aufarbeitung ist für den kommenden Mittwoch angesetzt, eine voraussichtliche Dauer von rund eineinhalb Stunden wurde anberaumt. Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt für den Mann uneingeschränkte Unschuldsvermutung.

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