Einmal noch an den See: Anna (88) reiste mit Freudentränen nach Kärnten

Schon als Kind liebte Anna die Urlaube in Kärnten. Der Verein „Rollende Engel“ hat der schwer erkrankten 88-Jährigen nun noch einmal die Reise an ihren Herzensort ermöglicht.

In jungen Jahren verbrachte Anna mit ihrer Familie viel Zeit in Kärnten. Ihre Urlaube verbrachte sie immer am Klopeiner See. Heute ist die 88-Jährige schwer erkrankt, befindet sich in einem Pflegeheim und benötigt Betreuung rund um die Uhr. „Täglich wird sie von ihrer Familie besucht und diese gibt alles, damit es ihrer Mama/Oma gut geht. In letzter Zeit erzählt Anna immer von früher und wie gerne sie noch einmal an den Klopeiner See reisen würde“, berichtet der Verein „Rollende Engel“ in den sozialen Medien.

Sofort einsatzbereit

Als sich Annas Tochter mit der Bitte an den oberösterreichischen Verein wandte, vergingen nur wenige Stunden bis zur Ankunft der Helfer. „Unser ehrenamtliches Team Theresa und Florian durften das Strahlen von Anna live miterleben, als sie sie zeitig in der Früh abholten“, heißt es weiter. Auf dem Weg nach Kärnten betonte die 88-Jährige im Fahrzeug immer wieder voller Freude, wie dankbar sie für dieses erneute Erlebnis sei.

Mit vollem Magen ging es weiter

Auch erzählte sie, dass sie immer so gerne chinesisch essen ging: „Da wir mehr als vier Stunden anreisten und sich der Hunger bei allen Beteiligten meldete, beschlossen wir spontan, mit Anna ein Chinesisches Restaurant aufzusuchen.“ Mit vollem Magen und einiger Zeit später konnten sie die Reise an den Klopeiner See fortsetzen: „Wir suchten uns einen schönen Platz. Ein Platz mit einem traumhaften Blick auf den wunderschönen See.“

Freudentränen

Zahlreiche Bilder hielten die schönsten Augenblicke fest, damit sich die 88-Jährige noch lange an die Wunscherfüllung zurückerinnern kann. „Anna schwelgt in vergangenen Zeiten und ist glücklich. Doch ihre schwere Erkrankung gibt nicht auf und meldet sich am späteren Nachmittag zurück. Sie wurde immer schwächer und wir beschlossen, die Heimfahrt anzutreten“, schildert das Team. Die Heimfahrt nutzte Anna für eine Erholungspause, sichtlich gerührt von den Erlebnissen: „Sie ist so dankbar und glücklich, dass wir ihr dies so rasch und unbürokratisch ermöglicht haben. Im Pflegeheim retour berichtet sie gleich allen, welch ein schöner Ausflug dies war“, so der Bericht zum Abschluss.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2026 um 09:53 Uhr aktualisiert