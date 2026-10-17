Kappel am Krappfeld: Neue ÖBB-Haltestelle nach drei Monaten Bauzeit eröffnet

Durch den Ausbau der bisherigen Interessentenhaltestelle zu einer modernen Regelhaltestelle investierten ÖBB und Land Kärnten gemeinsam in einen stufenfreien Zugang und eine zeitgemäße Ausstattung. Im Zuge der Modernisierung wurden zwei jeweils 160 Meter lange Randbahnsteige mit einer Höhe von 55 Zentimetern außerhalb des Bereichs der bisherigen Eisenbahnkreuzung neu errichtet. Der stufenfreie Zugang wird über Rampen ermöglicht, während ein taktiles Leitsystem, moderne Beleuchtung, Sitzgelegenheiten, Lautsprecheranlagen und neue Fahrgastinformationssysteme Fahrgästen mehr Komfort und Sicherheit bieten.

Verbesserte Zugänge und übersichtliche Gestaltung

In Planung und Umsetzung des Projekts wurden insgesamt rund 3,36 Millionen Euro investiert. Die ÖBB-Infrastruktur AG trägt dabei den Hauptteil der Kosten, während sich das Land Kärnten im Rahmen der Förderung des Nah- und Regionalverkehrs mit rund 730.000 Euro beteiligt. Gert Lenzhofer von der ÖBB-Infrastruktur AG betonte die Bedeutung der Erneuerung: „Mit der neuen Haltestelle steht den Fahrgästen in Kappel am Krappfeld ab sofort eine moderne und stufenfrei zugängliche Infrastruktur zur Verfügung. Verbesserte Zugänge und eine übersichtliche Gestaltung machen das Bahnfahren noch komfortabler. Unser Dank gilt allen Fahrgästen sowie den Anrainerinnen und Anrainern für ihr Verständnis und ihre Geduld während der Bauarbeiten.“

Anbindung zum regionalen Bahnverkehr

Auch seitens der Politik und der Gemeinde wird die Fertigstellung positiv hervorgehoben. Kärntens Mobilitätsreferent Sebastian Schuschnig hob hervor: „Es ist wichtig, dass wir auch in unseren Regionen für eine moderne Bahninfrastruktur sorgen und gezielt investieren. In Kappel schaffen wir ein zeitgemäßes Angebot und erleichtern den Zugang zum öffentlichen Verkehr für die Menschen vor Ort. Die finanzielle Beteiligung des Landes in Höhe von 730.000 Euro ist somit auch ein Beitrag, um die Mobilität im ländlichen Raum zu stärken.“ Andrea Feichtinger-Sacherer, Bürgermeisterin der Gemeinde Kappel am Krappfeld, ergänzte abschließend: „Die Haltestelle ist für viele Menschen in unserer Gemeinde ein wichtiger Zugang zum regionalen Bahnverkehr. Umso mehr freut es mich, dass sie nun stufenfrei erreichbar und zeitgemäß ausgestattet ist. Ich danke allen Beteiligten für die Umsetzung und der Bevölkerung für ihre Rücksicht während der Bauzeit.“