Wiedereröffnung des Güterwegs „Wartkogel“ in Bad Sankt Leonhard

Der mehr als zwei Kilometer lange Verbindungsweg, der mehrere Höfe, 65 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und über 50 Hektar Wald erschließt, wurde ausgebaut und vollständig asphaltiert. Insgesamt flossen über 1,2 Millionen Euro in das Projekt, wobei 70 Prozent der Gesamtkosten von der öffentlichen Hand getragen wurden und rund 280.000 Euro aus dem Agrarreferat des Landes stammten.

Hohe Bedeutung

LH-Stv. Martin Gruber hob die Bedeutung der Infrastruktur im ländlichen Raum hervor: „Gerade abseits der Zentralräume sind Straßen und Wege weit mehr als einfache Verkehrsverbindungen. Sie sichern Mobilität und Versorgung im ländlichen Raum und bilden eine wichtige Grundlage dafür, dass Menschen hier leben, arbeiten und wirtschaften können. Deshalb investieren wir als Land gezielt in unser ländliches Wegenetz.“

„Steigert Lebensqualität vor Ort“

Ergänzend betonte er: „Jeder Euro, den wir ins ländliche Wegenetz investieren, steigert die Lebensqualität vor Ort und stärkt die Attraktivität unserer Regionen. Es freut mich, dass wir mit dem Ausbau des Güterweges ‚Wartkogel‘ ein weiteres wichtiges Projekt umsetzen konnten. Mein Dank gilt der Bringungsgemeinschaft, den Grundeigentümern, der Gemeinde Bad St. Leonhard, den Mitarbeitern der Abteilung 10 sowie allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit.“ Das ländliche Wegenetz stellt mit rund 8.600 Kilometern das größte Straßennetz Kärntens dar. Jährlich werden kärntenweit mehr als 200 Projekte umgesetzt und gefördert, wofür das Agrarreferat des Landes rund zehn Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung stellt.