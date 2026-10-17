Starkes Zeichen im Radsport: ROSA200 startet Anmeldung am 25. Oktober

Das einst kleine ROSA200 hat sich zu einem der spannendsten Radsportevents der Alpe-Adria-Region entwickelt. Ohne Leistungsdruck bietet es grenzüberschreitende Touren sowie kulinarischen Genuss.

Die Tickets für das Event sind limitiert: Am 25. Oktober öffnet die Anmeldung für ROSA200 2027.

Die Tickets für das Event sind limitiert: Am 25. Oktober öffnet die Anmeldung für ROSA200 2027.

Was vor zwei Jahren ganz klein begonnen hat, ist mittlerweile zu einem der spannendsten Radsportevents in der Alpe-Adria-Region gewachsen. ROSA200 verbindet Radsport mit italienischem Dolce Vita, Gemeinschaft und Abenteuer und das ganz bewusst ohne Wettkampf und Leistungsdruck.

„Starkes Zeichen“

Innerhalb von nur zwei Jahren begeistert das Event eine immer größere Community. „Mit einem Frauenanteil von 43 Prozent setzen wir außerdem ein starkes Zeichen im Radsport“, so Organisatorin Elisabeth Mikl. Vier unterschiedliche Routen von 75 bis über 200 Kilometern führen über Ländergrenzen hinweg durch die Alpe-Adria-Region.

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Anmeldung steht bevor

Damit bietet ROSA200 ein grenzüberschreitendes Radsporterlebnis, das Sport, Tourismus und besondere Kulinarik verbindet. Die Tickets für das Event sind limitiert: Am 25. Oktober öffnet die Anmeldung für ROSA200 2027. Das Motto lautet: „Ride & Connect, denn gemeinsam fährt sich’s einfach schöner“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2026 um 12:21 Uhr aktualisiert