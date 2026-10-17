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/ ©Büro LHStv Gruber
Ein Bild auf 5min.at zeigt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber mit den Gewinnern des Bio Award Kärnten 2026.
Die Familie Prasser vom Biohof Prosen durfte sich über die Auszeichnung freuen.
Althofen
17/10/2026
Feierliche Gala
#goodnews

Krappfelder Biohof schnappt sich Award

Die Familie Prasser vom Biohof Prosen gewinnt den Bio Award Kärnten 2026. BIO AUSTRIA Kärnten ehrte die Preisträger am Freitag bei einer feierlichen Gala im Schloss Töscheldorf in Althofen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(213 Wörter)
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Bereits zum siebten Mal holte BIO AUSTRIA Kärnten unter dem Motto „Gib Bio ein Gesicht“ Vorzeigebetriebe vor den Vorhang. Nach einer Nominierungsphase im August und September hatte eine Fachjury fünf Höfe für das Finale ausgewählt: den Biohof Deixler aus dem Lavanttal, den Jörgishof aus dem Lesachtal, den Biohof Klein-Lenzhof aus Grafendorf sowie den Biohof Zenz und den Biohof Prosen aus Kappel am Krappfeld. Die Entscheidung fiel schließlich durch die Bevölkerung per Online-Voting. Die Familie Prasser entschied die Wahl für sich und nahm die Trophäe im Schloss Töscheldorf entgegen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber mit den Gewinnern des Bio Award Kärnten 2026.
©Büro LHStv Gruber
Das Publikum entschied die Wahl.

Agrarreferent würdigte Leistungen der Biobauern

Unter den Ehrengästen befand sich Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP), der den Betrieben seinen Dank aussprach: „Unsere Kärntner Biobäuerinnen und Biobauern leisten tagtäglich wertvolle Arbeit. Sie produzieren hochwertige regionale Lebensmittel, achten dabei besonders auf einen nachhaltigen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen. Mit dem Bio Award wird dieses Engagement sichtbar gemacht.“ An den Sieger sowie die weiteren Nominierten richtete Gruber wertschätzende Worte: „Ich gratuliere dem Gewinnerbetrieb sehr herzlich zu dieser Auszeichnung. Aber auch alle anderen Finalisten können stolz auf ihre Leistungen sein. Sie zeigen, mit wie viel Einsatz, Überzeugung und Leidenschaft auf unseren heimischen Biohöfen gearbeitet wird.“

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