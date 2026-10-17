Krappfelder Biohof schnappt sich Award

Bereits zum siebten Mal holte BIO AUSTRIA Kärnten unter dem Motto „Gib Bio ein Gesicht“ Vorzeigebetriebe vor den Vorhang. Nach einer Nominierungsphase im August und September hatte eine Fachjury fünf Höfe für das Finale ausgewählt: den Biohof Deixler aus dem Lavanttal, den Jörgishof aus dem Lesachtal, den Biohof Klein-Lenzhof aus Grafendorf sowie den Biohof Zenz und den Biohof Prosen aus Kappel am Krappfeld. Die Entscheidung fiel schließlich durch die Bevölkerung per Online-Voting. Die Familie Prasser entschied die Wahl für sich und nahm die Trophäe im Schloss Töscheldorf entgegen.

©Büro LHStv Gruber Das Publikum entschied die Wahl.

Agrarreferent würdigte Leistungen der Biobauern

Unter den Ehrengästen befand sich Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP), der den Betrieben seinen Dank aussprach: „Unsere Kärntner Biobäuerinnen und Biobauern leisten tagtäglich wertvolle Arbeit. Sie produzieren hochwertige regionale Lebensmittel, achten dabei besonders auf einen nachhaltigen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen. Mit dem Bio Award wird dieses Engagement sichtbar gemacht.“ An den Sieger sowie die weiteren Nominierten richtete Gruber wertschätzende Worte: „Ich gratuliere dem Gewinnerbetrieb sehr herzlich zu dieser Auszeichnung. Aber auch alle anderen Finalisten können stolz auf ihre Leistungen sein. Sie zeigen, mit wie viel Einsatz, Überzeugung und Leidenschaft auf unseren heimischen Biohöfen gearbeitet wird.“