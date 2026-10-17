AK-Wintersportbörsen: Hier warten wieder günstige Sportartikel

Ab dem 23. Oktober lädt die Arbeiterkammer Kärnten (AK) wieder zum Stöbern und Sparen ein. An vier Wochenenden öffnen wieder die Wintersportbörsen in Spittal, Villach, Wolfsberg und Klagenfurt ihre Türen. Wintersportbegeisterte haben vor Ort die Möglichkeit, gut erhaltene Ski, Snowboards, Skischuhe, Eislaufschuhe sowie weitere Artikel zu günstigen Preisen zu erwerben oder eigenes Equipment zu verkaufen.

Leistbarer Wintersport

Das Angebot schont nicht nur die Geldbörse, sondern gibt gebrauchter Sportausrüstung gleichzeitig eine zweite Chance. AK-Präsident Günther Goach streicht den Stellenwert der Aktion heraus: „Für viele Familien ist Wintersport finanziell herausfordernd. Unsere Börsen schaffen faire Möglichkeiten, gut und günstig in die Saison zu starten.“ Zudem betont Goach: „Wintersport soll für alle leistbar bleiben. Gerade Familien müssen heute genau rechnen, und unsere Börsen bieten eine einfache Möglichkeit, bei der Ausrüstung spürbar zu sparen.“ Die Nachfrage zeigt, wie wichtig das Angebot ist: Im vergangenen Jahr wechselten landesweit über 11.000 Wintersportartikel den Besitzer.

Die Termine Spittal an der Drau Wann: 23. bis 25. Oktober 2026 Abgabe: am Freitag zwischen 9 und 18 Uhr

Einkauf und Abholung: Samstag und Sonntag zwischen 9 und 16 Uhr Wo: Tennishalle Spittal (Zur Seilbahn 3) Villach Wann: 6. bis 8. November 2026 Abgabe: am Freitag zwischen 9 und 18 Uhr

Einkauf und Abholung: Samstag und Sonntag zwischen 9 und 16 Uhr Wo: Hauptfeuerwache Villach (Kasernengasse 3) Wolfsberg Wann: 13. bis 15. November 2026 Abgabe: am Freitag zwischen 9 und 18 Uhr

Einkauf und Abholung: Samstag und Sonntag zwischen 9 und 16 Uhr Wo: KUSS Wolfsberg (St. Thomaser Straße 2) Klagenfurt Wann: 27. bis 29. November 2026 Abgabe: am Freitag zwischen 9 und 18 Uhr

Einkauf und Abholung: Samstag und Sonntag zwischen 9 und 16 Uhr Wo: Messehalle 1, Kärntner Messen

Artikel online erfassen und Zeit sparen

Die Abwicklung der AK-Wintersportbörse lässt sich mit digitalen Werkzeugen deutlich beschleunigen. Auf der Plattform sportboerse.akktn.at können Verkäufer ihre Artikel bis eine Stunde vor Start erfassen und den Status jederzeit einsehen. „Durch die Online-Erfassung der Artikel von zu Hause aus ermöglichen wir einen raschen Check-in der Wintersportartikel vor Ort“, betont Christian Rainer vom AK/ÖGB-Sport. Wer bereits online seinen IBAN angibt, bekommt das Geld im Verkaufsfall direkt auf das Konto; vor Ort kann die Bankverbindung nicht mehr nachgereicht werden. Die Warenannahme erfolgt ausschließlich am Freitag. Am Samstag und Sonntag ist der Markt für Stöbernde und Käufer geöffnet, eine Annahme findet am Wochenende nicht mehr statt. Der Erlös oder nicht verkaufte Ausrüstung müssen bis Sonntag, 16 Uhr, abgeholt werden. Verbleibende Artikel werden für einen guten Zweck gespendet.