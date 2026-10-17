Direktvermarktung: Kärntens Bauern setzen vermehrt auf neue Wege

Eine aktuelle Erhebung der Landwirtschaftskammer belegt landesweit den Vormarsch der bäuerlichen Direktvermarktung: Der Verkauf erfolgt aber längst nicht mehr nur am Hof.

Neben den 84 Prozent, die direkt ab Hof verkaufen, setzen Kärntens Bauern zunehmend auf Selbstbedienungshütten, Verkaufsautomaten, Lieferdienste sowie eigene Webshops. Auch die Gastronomie spielt eine wichtige Rolle: Bereits 32 Prozent der Direktvermarkter beliefern Gasthäuser und Restaurants mit ihren Produkten. Das Sortiment reicht von Fleisch (40 %) über Eier (19 %), Saft und Wein (je 18 %) bis hin zu Milch, Öl, Gemüse und Teigwaren.

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Direktvermarktung sichert Arbeitsplätze

Die Wirtschaftszahlen der KeyQUEST-Erhebung sind eindeutig: 29 Prozent aller Höfe nutzen die Direktvermarktung und decken damit durchschnittlich 36 Prozent ihres Einkommens ab. Zwei Drittel stabilisieren dadurch ihren Betrieb. Auch die Investitionen unterstreichen die wirtschaftliche Bedeutung: In den vergangenen fünf Jahren haben die direktvermarktenden Betriebe durchschnittlich rund 60.000 Euro in diesen Bereich investiert, um noch professioneller zu werden. Hochgerechnet auf rund 30.000 Betriebe in Österreich entspricht das einem Investitionsvolumen von rund 1,8 Milliarden Euro. Bemerkenswert ist dabei, dass 91 Prozent dieser Investitionen an österreichische Unternehmen gingen. Dadurch werden laut Studie rund 3.500 Arbeitsplätze in der vorgelagerten Wirtschaft gesichert. Zudem entstehen durchschnittlich 0,91 zusätzliche Arbeitsplätze pro Hof.

Lebensmittel vom Bauernhof

Kärntens Landwirtschaftskammer-Präsident Sigfried Huber streicht hervor: „Durch den Einkauf von Lebensmitteln direkt vom Bauernhof entscheidet man sich nicht nur für Lebensmittel aus der Region, sondern unterstützt die Erhaltung der heimischen Land(wirt)schaft.“ Petra Pobaschnig, Obfrau des Landesverbandes der bäuerlichen Direktvermarkter und des Genusslandes Kärntens, betont: „Viele Produkte, die wir täglich verwenden, können bereits direkt bei heimischen Bäuerinnen und Bauern gekauft werden.“