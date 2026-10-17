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/ ©LPD Kärnten
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt eine ältere Dame am Telefon.
Nach einer Anrufwelle am Samstag im Raum Friesach haben gleich mehrere Betroffene die Polizei gerufen.
Friesach
17/10/2026
Samstagnachmittag

„Einbrecher mit Zettel“: Kärntner lassen sich von Anrufen nicht schocken

Samstagnachmittag, am 17. Oktober 2026, ist es im Bereich Friesach (Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten) zu mehreren Betrugsversuchen gekommen. Dabei haben falsche Polizisten Menschen angerufen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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Wie die Polizei nun berichtet, hätten sich die unbekannten Täter bei den Anrufen als Polizisten ausgegeben und angegeben, dass es in der näheren Umgebung zur Festnahme von zwei Einbrechern gekommen sei. Diese hätten angeblich einen Zettel mit den persönlichen Daten der angerufenen Opfer mitgehabt. Mit dieser Masche wollten die Betrüger ihre Opfer dazu bringen, ihren Besitz – wie Bargeld oder Wertgegenstände – ihnen zu geben. Immerhin: In den bisher bekannten Fällen haben die Angerufenen den Betrugsversuch erkannt und in weiterer Folge Anzeige bei der Polizei erstattet – und das ohne auf den Gesprächsinhalt einzugehen. Weitere Ermittlungen laufen derzeit.

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