„Einbrecher mit Zettel“: Kärntner lassen sich von Anrufen nicht schocken

Wie die Polizei nun berichtet, hätten sich die unbekannten Täter bei den Anrufen als Polizisten ausgegeben und angegeben, dass es in der näheren Umgebung zur Festnahme von zwei Einbrechern gekommen sei. Diese hätten angeblich einen Zettel mit den persönlichen Daten der angerufenen Opfer mitgehabt. Mit dieser Masche wollten die Betrüger ihre Opfer dazu bringen, ihren Besitz – wie Bargeld oder Wertgegenstände – ihnen zu geben. Immerhin: In den bisher bekannten Fällen haben die Angerufenen den Betrugsversuch erkannt und in weiterer Folge Anzeige bei der Polizei erstattet – und das ohne auf den Gesprächsinhalt einzugehen. Weitere Ermittlungen laufen derzeit.