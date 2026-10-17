Bis zu 19 Grad: Sonntag bringt viel Sonnenschein nach Kärnten

Kärnten darf sich am Sonntag auf einen richtig schönen Ausklang des Herbstwochenendes freuen! Nach Auflösung der Nebelfelder strahlt die Sonne im ganzen Land und die Temperaturen steigen auf angenehme 15 bis 19 Grad.

„Nach Auflösung der regionalen Nebel- oder Hochnebelfelder scheint am Sonntag in ganz Kärnten die Sonne“, kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria an. Am Nachmittag zeigen sich lediglich dünne Schleierwolken, die den Sonnenschein aber kaum trüben. Der Wind weht meist schwach aus Südost. Nach kühlen Frühwerten zwischen 4 und 8 Grad klettern die Temperaturen im Tagesverlauf auf milde 15 bis 19 Grad.