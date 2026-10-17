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/ ©Thomas Kaiser
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Berglandschaft. Rechts ragt der Großglockner in den blauen Himmel.
Einem sonnigen Herbsttag steht am Sonntag nichts im Wege.
Kärnten
17/10/2026
Wetterausblick

Bis zu 19 Grad: Sonntag bringt viel Sonnenschein nach Kärnten

Kärnten darf sich am Sonntag auf einen richtig schönen Ausklang des Herbstwochenendes freuen! Nach Auflösung der Nebelfelder strahlt die Sonne im ganzen Land und die Temperaturen steigen auf angenehme 15 bis 19 Grad.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)
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„Nach Auflösung der regionalen Nebel- oder Hochnebelfelder scheint am Sonntag in ganz Kärnten die Sonne“, kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria an. Am Nachmittag zeigen sich lediglich dünne Schleierwolken, die den Sonnenschein aber kaum trüben. Der Wind weht meist schwach aus Südost. Nach kühlen Frühwerten zwischen 4 und 8 Grad klettern die Temperaturen im Tagesverlauf auf milde 15 bis 19 Grad.

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