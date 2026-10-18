800.000 Euro: Verbindungsstraße nach schweren Unwetterschäden saniert

Die auf einer Länge von mehr als zwei Kilometern umfassend sanierte Straße erschließt rund 55 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, etwa 220 Hektar Wald sowie mehrere Höfe im Bezirk Völkermarkt. In die Wiederherstellung flossen insgesamt rund 800.000 Euro, finanziert aus Mitteln des Agrar- und Gemeindereferates des Landes Kärnten, dem Katastrophenfonds sowie Beiträgen der Gemeinde.

„Bedeutendes Projekt“

„Mit der heutigen Wiedereröffnung der Straße schließen wir ein bedeutendes Wegeprojekt in der Region ab. Nach dem verheerenden Unwetter im Sommer 2023 ist es uns gemeinsam gelungen, alle Schäden zu beheben und der Bevölkerung wieder eine leistungsfähige und moderne Straßeninfrastruktur zur Verfügung zu stellen“, betonte Agrarreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, der die Straße gemeinsam mit Bürgermeister Patrick Skubel eröffnete.

Investition in die Lebensqualität

„Unsere Wege und Straßen sind die Lebensadern des ländlichen Raumes. Sie sind eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Menschen hier leben, arbeiten und wirtschaften können. Jeder Euro, den wir in unsere Straßeninfrastruktur investieren, ist eine Investition in die Lebensqualität und die Zukunft unserer Regionen. Es freut mich, dass wir dieses Projekt gemeinsam mit der Gemeinde umsetzen konnten. Mein herzlicher Dank gilt allen Beteiligten, die zur erfolgreichen Umsetzung beigetragen haben“, so Gruber abschließend.