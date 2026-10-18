Sonnig, trüb und bald nass: So wechselhaft wird die Woche in Kärnten

Der Sonntag bringt in Kärnten noch sonniges Wetter. Während sich die Nebelfelder im Laufe des Vormittags auflösen, kündigt sich dieses Wetterbild für die kommende Woche noch öfter an. Zur Wochenmitte wird ein Umschwung erwartet.

Sonne, Nebel und ganz viel Regen: So gestaltet sich das Wetter in Kärnten.

Sonne, Nebel und ganz viel Regen: So gestaltet sich das Wetter in Kärnten.

Auch der Montag startet in einigen Tälern sowie im Klagenfurter Becken wieder trüb durch Nebel oder flachen Hochnebel, während es außerhalb dieser Regionen von der Früh weg strahlend sonnig ist. Laut den Meteorologen der GeoSphere Austria liegen die Frühtemperaturen bei 3 bis 8 Grad, während die Höchstwerte in den länger trüben Regionen rund 15 Grad und in den sonnigen Hanglagen bis zu 19 Grad erreichen.

Anhaltende Regenschauer

Am Dienstag geht das strahlend sonnige und ruhige Herbstwetter schließlich zu Ende, da sich von Südwesten teils dichte Wolken stauen; in den Tälern bleibt es vorerst jedoch meist noch trocken. Für den Mittwoch kündigt sich besonders in Oberkärnten sowie in den Karawanken anhaltender Regen an, der regional auch intensiv ausfällt, wobei die Wolken auch nach Osten zu überwiegen und es immer wieder ein wenig regnen kann. „Am wenigsten Niederschlag fällt im Lavanttal, wo es die längste Zeit des Tages trocken bleiben dürfte“, ergänzen die Meteorologen. Die Höchstwerte bewegen sich dabei zwischen 12 Grad bei Dauerregen im Westen und bis zu 17 Grad mit föhnigem Südwestwind im Osten.

Magst du Regenwetter? Ja, ich liebe es Nein, ich will, dass die Sonne scheint Manchmal Nur wenn ich einen Regenschirm dabei habe Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Deutlich kühler

Der Donnerstag bringt in Kärnten wieder unbeständiges Wetter mit einigen Regenschauern. „Länger trocken bleibt es schon im Mölltal. Mit Höchstwerten zwischen 10 und 13 Grad ist es deutlich kühler als zuletzt“, schildert die GeoSphere Austria. Am Freitag lockern Nebelfelder und Restwolken schließlich auf, sodass sich bei Höchstwerten um 16 Grad wieder länger die Sonne zeigt.

Wann kommt der Schnee?

Während zur Wochenmitte die Schneefallgrenze im Alpenraum deutlich sinkt, ist eine genaue Prognose noch unsicher. „Am Dienstag stauen sich von Südwesten her dichte Wolken und die Gipfel stecken oft in Nebel. Schnee fällt erst über 2800m Höhe“, erklären die Meteorologen abschließend.