Stau-Sonntag in Österreich: Auch Kärnten von Reiseverkehr betroffen

Auf Österreichs Transitrouten rollt am heutigen Sonntag eine massive Reisewelle, bei der vor allem Urlauber-Rückreiseverkehr und regionaler Ausflugsverkehr aufeinandertreffen. Auch die A10 ist davon betroffen.

Auslöser dafür ist unter anderem der Schichtwechsel in den Niederlanden: Während für rund 800.000 Schülerinnen und Schüler in der Region Nord die Herbstferien enden, bricht für 1,5 Millionen Menschen aus den Regionen Mitte und Süd die Urlaubswoche an. Zusammen mit den Nachwirkungen des verkehrsreichen Wochenendes durch den Ferienstart in mehreren deutschen Bundesländern führt dies vor allem in Fahrtrichtung Norden zu spürbaren Verzögerungen auf den Hauptverbindungen.

Auch Kärnten betroffen

Besonders geduldig zeigen müssen sich Autofahrende auf den großen Autobahnen und Passstraßen des Landes: Der ARBÖ warnt vor erheblichen Verzögerungen auf der Tauernautobahn (A10) im Raum Salzburg und Villach sowie im Baustellenbereich zwischen Werfen und Hallein. Ebenfalls stark belastet sind die Inntalautobahn (A12) rund um Innsbruck und vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden, die Brennerautobahn (A13) im Nadelöhr der Luegbrücke sowie die Fernpassstraße (B179) zwischen Nassereith und Reutte. Auch auf der Westautobahn (A1) am Grenzübergang Walserberg und auf der Innkreisautobahn (A8) vor dem Grenzübergang Suben ist mit langen Kolonnen zu rechnen.

Wie gut bist du über die Verkehrsregeln in anderen Ländern informiert? Sehr gut. Ich kenne die Regeln in mehreren Ländern. Ganz gut. Ich habe einige Informationen, aber es gibt noch vieles, das ich nicht weiß. Ein wenig. Ich habe nur grundlegende Kenntnisse. Überhaupt nicht. Ich habe keine Informationen über Verkehrsregeln im Ausland. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Veranstaltungen bringen zusätzliche Verkehrsspitzen

Zusätzliche Verkehrsspitzen entstehen heute durch den letzten Tag mehrerer Großveranstaltungen. Autofahrenden wird geraten, insbesondere am Nachmittag mehr Geduld einzuplanen oder verkehrsarme Ausweichrouten zu nutzen.