Gemixtes fürs Gemüt: Radio Uno Kärnten lädt zum „SchlagerCocktail“

Am heutigen Sonntag senden Sophie Serschen und Georg Unterkofler von 14 bis 17 Uhr auf Radio Uno Kärnten wieder die Sendung „SchlagerCocktail“. Das dreistündige Programm verbindet bekannte Hits mit seltenen Aufnahmen, internationaler Popgeschichte und regionaler Musik.

„Ungewöhnliche“ Versionen

Den Auftakt macht Jürgen Drews mit „Lass ein Wunder gescheh’n“. Im Anschluss folgen ungewöhnliche Versionen bekannter Künstler: Johnny Logan interpretiert den deutschen Titel „Ich lieb dich so wie du bist“, während Roy Black mit „Finalmente qui“ eine italienische Fassung seines Klassikers „Du bist nicht allein“ präsentiert. Der zweifache ESC-Sieger Johnny Logan ist zudem als Komponist des Siegersongs „Why Me?“ von Linda Martin aus dem Jahr 1992 bekannt. Mit Drafi Deutscher stellt die Sendung einen Musiker vor, der unter rund 40 Pseudonymen arbeitete und hier als Mr. Walkie Talkie mit „Red River Valley“ zu hören ist.

Schwerpunkt auf Geschwisterformationen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Geschwisterformationen wie Sigrid & Marina, Hoffmann & Hoffmann sowie den Everly Brothers, für die Paul McCartney das Stück „On the Wings of a Nightingale“ verfasste. Neben deutschen Schlagern von Mary Roos, Chris Roberts, Udo Jürgens, den Flippers und Helene Fischer umfasst die Auswahl internationale Beiträge von den Monkees, Toto Cutugno, Pascal Danel, Peter Kent & Luisa Fernandez sowie eine Klassik-Adaption von Verdis „Libiamo“ durch das belgische Ensemble Adya. Eine eigene Rubrik widmet sich Werken des Komponisten Adam Schairer, vorgetragen unter anderem von Claudia Jung und Andy Borg.

Klänge aus der Region

Regionale Akzente setzen Slavko Avsenik und seine Original Oberkrainer, Hansi Hinterseer, die Original Fidelen Mölltaler sowie die Grubertaler. Als CD-Tipp wird Frank Schöbels Album „Spiel des Lebens“ vorgestellt, das eine Interpretation des Titels „Butterfly“ enthält. Zum Ausklang spielen Ulli Martin, Milli Vanilli und Vicky Leandros ruhigere Melodien.