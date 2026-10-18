Schwerer Unfall in St. Veit: Auto prallte gegen Böschung und überschlug sich

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag um 2:18 Uhr auf der B93 Gurktalstraße. Die Feuerwehr St. Georgen/Straßburg und die Feuerwehr Strassburg wurden gemeinsam zum Einsatz alarmiert.

Über den Unfallhergang berichten die Einsatzkräfte in den sozialen Medien: „Aus unbekannter Ursache kam ein Fahrzeuglenker in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Böschung und überschlug sich.

Medizinisch versorgt

Der verletzte Fahrzeuglenker konnte mit Hilfe von Ersthelfern der Feuerwehr das Fahrzeug verlassen und wurde vom Notarzt des Roten Kreuzes medizinisch versorgt. Zu den weiteren Aufgaben der Feuerwehren gehörten die Absicherung sowie die Reinigung der Unfallstelle und die Unterstützung bei der Bergung des Fahrzeuges.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Vor Ort im Einsatz standen die Feuerwehr St. Georgen/Straßburg mit zehn Einsatzkräften, die Feuerwehr Straßburg, die Polizei Strassburg und Althofen, das Rote Kreuz mit Notarzt und RTW sowie ein privates Abschleppunternehmen.