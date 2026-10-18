Zeugen gesucht: Dreijähriges Mädchen wurde von Radfahrer erfasst

Ein dreijähriges Mädchen wurde am Samstagnachmittag in der Görzer Allee in Klagenfurt von einem Radfahrer erfasst und verletzt. Die Mutter ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Ein dreijähriges Mädchen ist am Samstag bei einem Unfall in der Görzer Allee verletzt worden. „Ich war mit meiner Tochter in Richtung Welzenegg unterwegs; sie fuhr etwa einen Meter vor mir mit ihrem Tretroller“, erinnert sich ihre Mutter L. im Gespräch mit 5 Minuten. Auf Höhe des hiesigen Schlosses wurde sie auf den Lenker eines schwarzen Mountainbikes aufmerksam. „Er war relativ schnell unterwegs, und schaute nicht auf den Radweg“, so L. weiter. Da kam es auch schon zur Kollision.

Kleinkind wurde von Fahrrad erfasst

„Er krachte frontal in meine Tochter, sie stürzte und blieb am Radweg liegen“, schildert L. die bangen Minuten. „Der Mann sprang von seinem Fahrrad, doch vor lauter Panik und Schreck habe ich begonnen den Fahrradlenker anzubrüllen und habe ihn verscheucht“, gesteht die Mutter. Der Biker – er dürfte zwischen 60 und 65 Jahre alt gewesen sein – stieg daraufhin wieder auf sein Rad und setzte seine Fahrt in Richtung Fischl fort.

Mädchen verletzt

L. alarmierte daraufhin den Vater des Kindes. Gemeinsam brachten sie ihre Tochter ins Krankenhaus. Diese trug mehrere Schwellungen, Hämatome und Schürfwunden davon. Nach erfolgter ambulanter Behandlung wurden das Mädchen aus dem ELKI entlassen. L. hat inzwischen auch eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Sie ist nun auf der Suche nach Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2026 um 14:03 Uhr aktualisiert