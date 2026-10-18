Über eine Million Analysen: Ordensspitäler sichern sich erneut Labor-Zertifikat

Über eine Million Laboranalysen führen das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit/Glan (rund 750.000) und das Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt (rund 300.000) jedes Jahr durch. Nun wurde der gemeinsame Labor-Verbund der österreichischen Ordensspitäler erneut erfolgreich nach ISO 9001:2015 rezertifiziert.

24/7 im Einsatz

Für Patientinnen und Patienten garantiert das geprüfte Qualitätsstandards: Standardisierte Arbeitsabläufe, moderne Analysentechnik, regelmäßige Kontrollen und geschultes Personal sichern den gesamten Ablauf von der Probenannahme bis zur Befundübermittlung. Das Zentrallabor steht rund um die Uhr für dringende Untersuchungen bereit. „Ein Großteil medizinischer Entscheidungen basiert auf Laborbefunden – von der Diagnosestellung über die Therapieplanung bis hin zur Verlaufskontrolle. Rund um die Uhr stellt das Labor den behandelnden Teams präzise und zeitgerecht analysierte Ergebnisse zur Verfügung und trägt damit wesentlich zu einer sicheren und qualitativ hochwertigen Versorgung unserer Patient:innen bei“, betont Mariana Stettin, Ärztliche Direktorin und Leiterin der Labore beider Häuser.

Rezertifizierung belohnt präzise Teamarbeit

Auch Carmen Neubauer-Weiß, Bereichsleitung Labor in St. Veit, unterstreicht die verlässliche Struktur: „Entscheidend ist, dass jeder einzelne Schritt – von der Probenannahme über die Analytik bis zur Befundübermittlung – klar geregelt ist und zuverlässig funktioniert.“ Die Rezertifizierung bestätigt die tägliche Genauigkeit des Teams. Primaria Stettin ergänzt abschließend: „Die Rezertifizierung ist vor allem eine Leistung unserer Mitarbeitenden. Qualität entsteht im Labor jeden Tag neu – durch präzises Arbeiten, klare Abläufe und die Bereitschaft, bestehende Prozesse immer wieder kritisch zu überprüfen und weiterzuentwickeln.“

©StudioHorst Am Foto: Laborleitung Isabella Pinter und ihre Stellvertreterin Adelheid Grilz (v.l.)