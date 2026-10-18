Neue Vorgaben: Was sich jetzt in Kärntens Kinder- und Jugendhilfe ändert

Die Kärntner Kinder- und Jugendhilfe steht vor einem wichtigen Entwicklungsschritt. Die seit 2023 gültige Fachkräfteverordnung wird überarbeitet, der Beschluss dazu soll in der nächsten Sitzung der Landesregierung fallen.

„Die Kinder- und Jugendhilfe ist nur so stark wie ihre Fachkräfte. Gerade dort, wo Kinder unsere Unterstützung brauchen, darf Qualität keine Frage des Zufalls sein“, betont Kinder- und Jugendhilfereferent Landesrat Peter Reichmann (SPÖ). Im Zentrum der Reform stehen die schrittweise Integration von Kinderschutzkonzepten und eine gezielte Stärkung des Personals. Ein wesentlicher Punkt ist etwa die Eignungsfeststellung. „In diesem Punkt haben wir auf die Erfahrungsberichte der Einrichtungen reagiert. Wir erhöhen die Rechtssicherheit und geben damit den Organisationen die Möglichkeit in diesem Bereich klare Entscheidungen treffen zu können“, erläutert Reichmann.

©LPD Kärnten/Wajand Am Foto: Landesrat Peter Reichmann

Neue Ausbildungspflichten

Fachkräfte ohne Berufserfahrung müssen binnen drei Jahren ab Tätigkeitsbeginn einen 96-teiligen Einführungslehrgang (zu je 45 Minuten) absolvieren. Auch ein Erste-Hilfe-Kurs wird verpflichtend. Darüber hinaus gibt es Anpassungen beim Umfang des Leitungslehrganges sowie gesetzliche Vorgaben für regelmäßige Fort- und Weiterbildungen.

Team Kärnten begrüßt neue Fachkräfteverordnung

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer unterstützt die bevorstehende Novelle der Fachkräfteverordnung in der Kinder- und Jugendhilfe ausdrücklich. Für die Betreuung junger Menschen in schwierigen Lebensphasen brauche es bestens geeignete Personen. „Der Kinderschutz muss dabei an oberster Stelle stehen. Dafür braucht es auch eine hohe Qualität in der Hilfe“, betont Köfer. Als essenziell bezeichnet er zudem die Fort- und Weiterbildung, die aktuelle Entwicklungen berücksichtigen müsse. Ziel sei „eine verlässliche, verantwortungsvolle und qualitativ hochwertige Arbeit für Kinder und Jugendliche„.