Unfälle, gefährliche Stoffe und Brand: 13 Feuerwehr probten den Ernstfall

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Eggeralm Landesstraße (L23) in Möderndorf forderte die Retter im ersten Szenario: Auf Höhe der Garnitzenbachbrücke kollidierte ein Holztransporter mit drei Autos. Neben der Rettung und Erstversorgung eingeklemmter Personen sicherten die Mannschaften die Unfallstelle ab. Es galt, den Austritt von Betriebsmitteln zu stoppen und die Umweltbeeinträchtigung durch bereits ausgetretene gefährliche Stoffe zu verhindern. Dazu musste auch eine Ölsperre im Garnitzenbach errichtet werden.

Forstunfall und Entstehungsbrand im Wald

Das zweite Übungsszenario spielte sich im Wald zwischen Paßriach und Mellweg ab. Dort führte ein Forstunfall zu Schwerverletzten. Gleichzeitig stand ein Knickschlepper in Flammen. Während ein Spezialtrupp für Absturzsicherung (MRAS) Seilgeländer im steilen Wald errichtete und Hebekissen zur Personenbefreiung eingesetzt wurden, verhinderte eine rasch aufgebaute Wasserleitung das Übergreifen der Flammen auf die Bäume.

©BFKdo Hermagor | Impressionen der Feuerwehr-Großübung im Bezirk Hermagor.

Erschwerte Bedingungen

Abschnittsfeuerwehrkommandant Robert Koppensteiner hob die erschwerten Bedingungen hervor: „Die Einsatzkräfte müssen auch bei Dunkelheit sicher und effektiv arbeiten können. Der Aufbau der vorhandenen Beleuchtungsausrüstung sowie die Verwendung von Hand- und Stirnlampen waren eines der Übungsziele.“ Bei der Nachbesprechung bedankte er sich bei der Rettung sowie allen Helfern, Grundstückeigentümern und Statisten. Zum Abschluss luden Bürgermeister Leopold Astner (ÖVP) und Feuerwehrreferent Stadtrat Wolfgang Wallner (SPÖ) die Truppe zu einer Jause beim Rüsthaus Egg ein.