Bildergalerie: Mit Franz Klammer unterwegs in den Nockbergen

Unter dem Motto „Es klammert und franzt!“ lud Skilegende Franz Klammer am 17. Oktober nach Bad Kleinkirchheim zum Wandertag ein. 5 Minuten war vor Ort und begleitete die Prominenz durch die Nockberge.

Der traditionelle Wandertag von Skilegende Franz Klammer lockte auch heuer Wanderbegeisterte nach Bad Kleinkirchheim im Bezirk Spittal an der Drau. Auftakt war bereits um 8 Uhr an der Talstation der Kaiserburgbahn. Um 10 Uhr zelebrierten Diakon Theo Srienz und Superintendentin Andrea Mattioli an der Bergstation eine gemeinsame Bergmesse. Im Anschluss brachen die Teilnehmenden zu geführten Touren durch die herbstlichen Nockberge auf. Auf drei unterschiedlich anspruchsvollen Routen ging es talwärts durch die Kärntner Bergwelt. Unter den Wanderern befanden sich Skirennläuferin Stephanie Venier, Bürgermeister Matthias Krenn sowie „Kronen Zeitung“-„Bergfex“ Hannes Wallner.

©Egon Rutter / aufgeschnappt.at Es war einiges los beim Franz-Klammer-Wandertag in Bad Kleinkirchheim.

Ausklang im Tal

Ab 15 Uhr ging das Programm beim Ski- & Bikerestaurant „Zum Sepp“ in den gemütlichen Teil über. Markus Wutte und seine Band sorgten für musikalische Unterhaltung, während die Gäste rasteten, plauderten und feierten. Unter den Anwesenden waren „Mister Musi“ Otto Lobenwein, Hotelier Jakob Forstnig, Sängerknabe Richi di Bernardo, Eismeister Norbert Jank vom Weißensee, Organisator Gerhard Brüggler, Sportexperte Arno Gruber, Pädagogin Helga Lecher, Kabarettist Dieter Schwantner und der Gnesauer Bürgermeister Erich Stampfer.